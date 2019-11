Venta de Pirotecnia Invade Mercados de la Ciudad

Tapachula, Chiapas; 22 de Noviembre.- Ante la cercanía de las fiestas decembrinas, en los mercados públicos de Tapachula se han incrementado los puestos informales con venta de pirotecnia, cuya actividad clandestina representa un peligro para los comerciantes como para las personas que acuden a realizar sus compras.

En los alrededores del mercado “San Juan”, “Sebastián Escobar” y Estación, se comercializan de manera clandestina cientos de kilos de pólvora en pirotecnia sin ningún control por parte de las autoridades correspondientes, y aún cuando están a la vista de todos, ninguna dependencia hace algo para regular la comercialización de la pirotecnia

Comerciantes del “San Juan”, quienes omitieron sus nombres por temor a represalias, afirmaron que desde hace días en las calles aledañas a este centro de abasto ha proliferado los puestos con venta de pirotecnia, lo cual es preocupante, ya que a nivel nacional hay antecedentes de siniestros provocados por la falta de precaución en el manejo de estos productos.

Los mercados están convertidos en un «polvorín», pues son cientos de kilos de pólvora que se expenden a través de juegos pirotécnicos, los cuales van desde estrellitas, cometas, silbadores, misiles, volcanes, hasta cohetes de gran poder, sin embargo, los comerciantes no cuentan con las medidas preventivas ni la capacitación en caso de registrarse algún incidente.

La mayoría de los productos con pólvora provienen de países de Centroamérica, los cuales son ingresados de manera ilegal a través del río Suchiate, pero curiosamente no son decomisados, a pesar que a través de la carretera están instalados varios retenes de diversas corporaciones policíacas.

En un recorrido por las calles aledañas a dicho mercado, se pudo constatar que son varios puestos dedicados a la venta de pirotecnia incluso algunos locales dedicados a otro giro tienen instalado algunas mesas en donde comercializan productos de pólvora, pero ninguno cuando con letreros en donde se prohíba fumar, no cuentan con extintores, ni cubetas con arena o agua, que son algunas de las medidas que establece Protección Civil.

Aún cuando la venta de pirotecnia ha proliferado en los mercados públicos, ni Protección Civil ni la Policía Municipal u otros dependencias estatales o federal han realizado la supervisión sobre la comercialización de estos productos clandestinos, ni han capacitado a los comerciantes para implementar las medidas de protección de accidentes, a pesar de que se trata de material peligroso. EL ORBE/ Marvin Bautista