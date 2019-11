Se Disparan Casos de VIH y Sífilis en Tapachula, la Mayoría en Migrantes

* Brigada Callejera Implementa Módulo Para Detectar ETS.

Tapachula, Chiapas; 23 de Noviembre.- Ante un repunte de casos de Enfermedades de Transmisión Sexual (ETS) en Tapachula, principalmente de Sífilis y de VIH, la Organización Brigada Callejera implementó un módulo de atención al público en general dentro del foro techado del Parque Central Miguel Hidalgo, donde se realizaron pruebas rápidas para estas enfermedades.

El responsable de Brigada Callejera en Tapachula, Cristian Gómez Fuentes, informó que el próximo 24 de Noviembre es el Día Nacional de la Prueba de VIH, por lo que se hizo extensiva la invitación a hacer conciencia sobre la prevención de este tipo de enfermedades de transmisión sexual, que de no atenderse a tiempo, representa la muerte para quien la padece.

Aunque no proporcionó cifras concretas, apuntó que en Tapachula existe un repunte de sífilis, y así también, cada mes se diagnostica alrededor de 3 nuevos casos de VIH en esta ciudad, cifra muy alta tomando en cuenta que hay otros casos no detectados, porque no se hacen la prueba a tiempo.

Brigada Callejera tiene su domicilio en la 4a. Norte entre 3a. y 5a. Poniente, donde la población, guardando el anonimato, puede hacerse la prueba, por lo que destacó que cada mes se hacen en promedio 600 pruebas, principalmente a trabajadoras sexuales, ya que se visitan bares, cantinas, table dance y zonas de tolerancia; no obstante se requiere que más personas actúen de manera preventiva ante esta enfermedad.

Reiteró la invitación a las personas con actividades sexuales a hacerse la prueba por lo menos una vez al año, ya que el incremento de estas enfermedades las están presentando jóvenes de entre 20 a 30 años, sin distinción de género, y contrario a lo que se piensa, los incrementos de enfermedades no se deben a la población migrante asentada en Tapachula.

Detalló que, Brigada Callejera de Apoyo a la Mujer Elisa Martínez A C, también regala condones y lubricantes solubles al agua, a quienes participen en las pruebas, también se hacen platicas sobre autocuidado de la salud, derechos humanos y se regalarán trípticos y otro material preventivo.

Brigada Callejera es una organización de base comunitaria con 30 años de experiencia en la defensa de trabajadoras sexuales, en la prevención y detección del VIH y de enfermedades de transmisión sexual y en la movilización comunitaria ante la trata de personas, abusos de autoridad y violencia hacia las mujeres. EL ORBE/ Marvin Bautista