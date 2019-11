Un Cochinero las Instalaciones de la Unidad Administrativa

* Los Sanitarios y Estacionamiento Convertidos en Focos de Infección.

Tapachula, Chiapas; 24 de Noviembre.- Hace más de 28 años la Unidad Administrativa de Tapachula fue abierta al público usuario de servicios de las dependencias del Gobierno del Estado, por lo que a casi tres décadas, algunos sistemas en la construcción, principalmente en los sanitarios, techado, el drenaje y agua potable, están comenzando a colapsar, al grado de generar un problema para los trabajadores y usuarios.

Desde hace meses, los servicios sanitarios son denigrantes, al grado de que los usuarios hacen sus necesidades en el piso, ante la carencia de tasas o mingitorios, por lo que en el sentido urgente, algunos trabajadores, quienes por temor a represalias omitieron sus nombres, pidieron al Gobierno del Estado haga una rehabilitación de los servicios sanitarios.

Toda la red de tuberías de drenaje y agua potable está obsoleta, ya que desde su construcción nunca ha sido cambiada; por otro lado, el techado que hace unos meses fue rehabilitado, los trabajos no se hicieron bien, ya que en la temporada de lluvias continuaron las filtraciones.

No obstante, reiteraron que los trabajadores y usuarios han manifestado que lo realmente urgente es la rehabilitación completa de los servicios sanitarios, pues al no haber contratación de personal de limpieza para el edificio, desde hace algunos años, todos los días hay olores fétidos, insoportable para los burócratas.

Es urgente que el Gobierno deba invertir económicamente para dignificar a este edificio público, ya que se supone que representan las oficinas de atención a toda la región Soconusco de los servicios que ofrece el Gobierno del Estado, sin embargo, lo que se ha argumentado a inicio de este Gobierno es que no hay recursos para subsanar este tipo de deterioros.

Existe una falta de compromiso de los funcionarios públicos, encabezados por el Delegado de Gobierno, Omar Ornelas Silva para hacer las gestiones necesarias a fin de solucionar los problemas de funcionamiento del edificio, ya que como está ahora sólo se refleja la apatía y la discriminación hacia la población de esta región. EL ORBE/ Marvin Bautista