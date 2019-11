El Alcalde sin Interés Para Atender Violencia Contra Mujeres: Elsa Simón

*Tapachula Entre 7 Municipios con Alerta de Género.

Tapachula, Chiapas; 25 de Noviembre.- A pesar de que Tapachula está considerado dentro de los siete municipios de Chiapas con la “Alerta de Género”, el Ayuntamiento Municipal que preside Óscar Gurría Penagos ha desatendido esta medida, al grado de convertirla en letra muerta, ya que no existen estrategias para contrarrestar los altos índices de violencia contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Fundadora y Representante Legal de la Asociación “Por la Superación de la Mujer”, Elsa Simón Ortega, dio a conocer que en el municipio, la Alerta de género ha sido inoperante, toda vez que la violencia se ha incrementado de manera considera respecto a años anteriores.

A la fecha, en Tapachula se llevan contabilizados alrededor de mil 300 casos de violencia, sin embargo, este número es mayor, pues hay muchas víctimas que temen denunciar a los agresores, cuyo índice es alarmante, pero lamentablemente las autoridades municipales no han establecido medidas o estrategias para contrarrestar esta problemática.

Las autoridades municipales están ignorando la Alerta de género, sin embargo, este 25 de Noviembre, en que se conmemoró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, realizaron eventos y salieron a la calle con sus caminatas, cuando lo que en realidad se necesita son acciones y recursos para combatir la violencia de género en la ciudad.

“Según el Ayuntamiento, este día es para festejar, pero no hay motivos para hacerlo, sino debería ser para reflexionar que avances se han tenido y que es lo que no se ha hecho, pero lamentablemente en Tapachula la Alerta de género ha sido inoperante, y lo que menos le interesa al Alcalde es invertir recursos para implementar estrategias para prevenir la violencia contra las mujeres”, abundó.

En Tapachula sólo 3 “patrullas rosas” están disponibles para atender los casos de violencia, las cuales se pasan más tiempo en el taller que en funcionamiento y aunque se ha exigido a las autoridades la implementación de más unidades y elementos, han hecho caso omiso y minimizan la problemática que se vive en el municipio. EL ORBE/ Marvin Bautista