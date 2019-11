Por Obtener la Tarjeta Permanente se Prevén Otros Entrentamientos de Migrantes en Vía Pública

Tapachula, Chiapas, 27 de noviembre.- De no haber agilización en la entrega de documentos a los migrantes, está latente que se susciten más enfrentamientos como el ocurrido el día martes, en las afueras de las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), señaló Luis García Villagrán, Coordinador del Centro de Dignificación Humana, A. C.

“Hacemos un llamado de atención al Gobierno Federal, para que voltee a ver hacia esta región sobre lo que está ocurriendo en las oficinas de la COMAR, como resultado del fenómeno migratorio que ha rebasado al Instituto Nacional de Migración (INM) y a la COMAR, todos han sido rebasados porque existe un doble discurso pernicioso, en detrimento de los migrantes”, añadió.

Consideró que debe decretarse una urgencia, una verdadera crisis humanitaria, porque lo sucedido el martes entre los migrantes se vislumbra que puede volver a ocurrir, es un preludio a la tragedia porque están detenidos los trámites de al menos 35,000 migrantes que tienen de 6 y hasta 8 meses que llegaron a esta Frontera Sur y que además se han apegado por completo a la ley.

García Villagrán dijo que la ley habla de 30 días naturales para la entrega del documento oficial, lo cual no ha ocurrido y eso es lo que ha provocado toda esta situación, por lo que reiteró que se atienda esta problemática “donde todo es corrupción, donde el que tiene dinero paga para irse y se está quedando el migrante pobre, el que no tiene dinero”.

Hay una psicosis entre los migrantes, ya se quieren ir, ya tuvieron casi el año aquí y siguen quedándose en condiciones deplorables, pagando rentas muy arriba de lo normal, no hay trabajo ni siquiera para los mexicanos mucho menos para los migrantes, añadió.

Apenas hay 25 oficiales en la COMAR para atender 2000 trámites diarios, es imposible, el personal está esclavizado, están torturados mentalmente y están deshumanizando al migrante, porque ya no se dan abasto, además nadie se explica que ese organismo tenga dos oficinas en esta ciudad, una donde todo es caos y la otra cerca de la vía del tren, que está vacía. EL ORBE / Rodolfo Hernández González