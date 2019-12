Tapachula se Inunda de Basureros Clandestinos por Falta de Recolección

* ¿Dónde Están los Camiones de Basura Rentados?

Tapachula, Chiapas; 30 de Noviembre.- La renta de camiones para la recolección de la basura por parte del Ayuntamiento, en una negociación que ha traído sospechas de corrupción, fue un fracaso.

Pobladores de diversas colonias populares señalan que la falta de recolección de los residuos sólidos ha ocasionado que la población busque dónde deshacerse de su basura, la arroje en cualquier parte y se formen tiraderos clandestinos.

Por ejemplo, vecinos del fraccionamiento “Framboyanes”, ubicado al surponiente de la ciudad, manifestaron su inconformidad ante rotativo EL ORBE, por el basurero clandestino que se encuentra a un costado.

Además de representar un foco de contaminación y de enfermedades para la población, dijeron, es una mala imagen de entrada a la ciudad.

Señalaron que no existe excusa alguna para que ese tipo de problemáticas se continúe presentando en la ciudad, cuando desde hace algunos meses el Gobierno Municipal rentó, por lo menos en facturas, 30 camiones recolectores.

El problema no solamente sigue como antes de la renta de las unidades, sino que ha ido empeorando conforme pasan los días.

Abraham Muñoz, en voz de vecinos de ese fraccionamiento, manifestó que hay malestar por esa situación, la cual vienen padeciendo.

«Es un foco de infección para la colonia, más que nada para los niños que pasan diariamente por acá, puede ser que se propague lo que es el dengue o el zika. Ya están los camiones de basura y es necesario que las autoridades se tomen un momento para levantar todo ese basurero”, apunto.

Lamentó que esas deficiencias en ese servicio público se sigan dando, “porque no hay una autoridad competente que este revisando que el lugar esté limpio».

Según los habitantes de ese sector, han acudido una y otra vez al ayuntamiento local para pedir que los camiones recolectores pasen constantemente y que se limpien los basureros clandestinos, pero no han encontrado respuestas positivas. EL ORBE / Mesa de Redacción