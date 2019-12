Para Contrarrestar Déficit de Médicos, IMSS Abre Convocatoria Para Seis Mil Nuevos Especialistas

*EL REGISTRO SERÁ ENTRE EL 2 Y EL 16 DE DICIEMBRE Y A PARTIR DEL 2 DE ENERO 2020 INICIARÁ EL PROCESO SELECTIVO. *PARA CONCURSAR POR UNA PLAZA, LOS INTERESADOS PODRÁN INGRESAR A LAS PÁGINAS OFICIALES DEL IMSS WWW.IMSS.GOB.MX Y DEL SNTSS WWW.SNTSS.ORG.MX PARA LAS CATEGORÍAS DE MÉDICOS ESPECIALISTAS Y ENFERMERÍA.

Ciudad de México; 2 de Diciembre.- El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) abrieron la convocatoria para contratar a un total de 6 mil médicos especialistas y 3 mil enfermeras.

En conferencia de prensa, el titular del IMSS, Zoé Robledo Aburto afirmó que la intención es acabar con el déficit de profesionales de la salud que existe en el instituto y fortalecer los servicios que brinda, además de atender el programa de Unidades Médicas de Tiempo Completo y Urgencias, autorizado en el presupuesto 2020.

«El Seguro Social, no es secreto para nadie, tiene un ejército de médicos y enfermeras que entregan su conocimiento al más noble de los trabajos que es mejorar las condiciones de alguien. Sin embargo, hay un déficit en términos de médicos. El número de médicos no ha crecido en el mismo ritmo que el número de derechohabientes», dijo.

Para concursar por una plaza, los interesados podrán ingresar a las páginas oficiales del IMSS www.imss.gob.mx y del SNTSS www.sntss.org.mx, para integrarse a la bolsa de trabajo en el rubro: Convocatoria Abierta Nacional a Bolsa de Trabajo 2019, para las categorías de Médicos Especialistas y Enfermería.

Deberán cumplir con una serie de requisitos como ser ciudadano mexicano o extranjero cuya condición migratoria permita la función a desarrollar; no tener antecedentes penales.

Es indispensable no estar inhabilitado para el servicio público, o encontrarse con algún otro impedimento legal; ni haber demandado al IMSS y en caso de reingreso, contar con la autorización de éste.

El registro será entre el 2 y el 16 de diciembre y a partir del 2 de enero 2020 iniciará el proceso selectivo.

Los trámites realizados por los aspirantes en todas las etapas para el ingreso a la Bolsa de Trabajo son totalmente gratuitos; la atención de inconformidades y resolución de dudas, serán atendidas en el correo electrónico [email protected] Sun