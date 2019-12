Defraudadores Ofertan Empleos Falsos de Conocida Refresquera a Través del Facebook; Varios Timados

* CON SUPUESTA CONVOCATORIA PUBLICADA EN REDES SOCIALES, SE HACEN PASAR POR EMPLEADOS DE LA EMPRESA PARA HACER UNA SERIE DE PRUEBAS FICTICIAS, Y AL FINAL PIDEN DINERO PARA REALIZAR EXAMENES MÉDICOS QUE RESULTAN SER FALSOS.

* DELINCUENTES SE HACEN PASAR POR RECLUTADORES DE DIVERSAS EMPRESAS PARA ESTAFAR A LA POBLACIÓN. ALGUNOS TAMBIÉN UTILIZAN EL NOMBRE DEL SAT, CFE, ENTRE OTRAS DEPENDENCIAS DE GOBIERNO.

Tapachula, Chiapas; 7 de Diciembre.- Miembros de la delincuencia organizada defraudaron esta semana a un grupo de personas en Tapachula, con la supuesta contratación de empleados para la empresa refresquera Coca Cola.

De acuerdo a una de las afectadas, en las redes sociales se difundió la apertura de una bolsa de trabajo de esa firma para Tapachula, en la que los aspirantes tenían que reunir una serie de requisitos y exámenes para poder calificar a varios puestos ofertados.

Firmado por una supuesta licenciada “Andrea Sánchez” y con el correo electrónico [email protected], abrió comunicación con sus víctimas.

Aseguraba ser a encargada de reclutamiento de Coca Cola y que necesitaba el currículum de cada aspirante, es decir, copia de todos sus documentos, incluso de acta de nacimiento, credencial de elector certificados educativos.

Luego había una supuesta revisión del perfil y, quienes supuestamente cumplían con esos requisitos, tenían que resolver una serie de encuestas que les hacían creer que están relacionadas con una evaluación psicológica.

A algunos les ofrecieron sueldos de 2 mil 900 pesos semanales para ocupar cargos de auxiliares administrativos “para la bodega CC-223 en la región, más prestaciones superiores a las de la ley”.

Luego les notificaron que: “He recibido sus respuestas y es un placer notificarle que cumple con las expectativas para continuar con el proceso”.

Para ello les notificaron que el siguiente proceso de selección sería el examen antidoping y una entrevista psicométrica.

También les notificaron que los exámenes antidoping o pruebas toxicológicas tenían un costo de 380 Pesos.

“Si usted quiere presentar el examen para la vacante mencionada anteriormente, favor de hacérmelo saber por este medio, para enviarle los datos del laboratorio y los datos del pago para posteriormente proceder a programar su cita y que recursos humanos pueda facturar el reembolso total de su pago”, señalaba el siguiente paso.

Después les llegó una recomendación de hacer todos los pagos requeridos entes del día 8 de Diciembre, o sea hoy domingo, y que enviaran una fotografía del comprobante.

Los pagos se tendrían que hacer a nombre de “Lic. Maybeth Eunice Martínez Cuevas al número de cuenta 4766-8414-9654-4894, en Banamex o en cualquier Oxxo.

Entre los incautos hubo quienes desconfiaron de que todo se tratara de un fraude y por ello hablaron a la empresa, donde les contestaron que todo era falso y que se deslindaban de ello.

Hubo también algunos que encararon, vía mensajes, a los defraudadores, pero ya no recibieron respuestas de ellos, ni tampoco del dinero.

Se desconoce, por lo pronto, cuántas personas cayeron en la estafa, quienes son los responsables y a cuánto asciende el fraude.

Hay también preocupación por el uso que le puedan dar a los documentos y datos personales que les requirieron.

Se espera que la Policía Cibernética y de la Fiscalía General de la República investigue a fondo los hechos, capture a los defraudadores y les aplique todo el peso de la ley. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello

Alertan por uso de nombre de la CFE

para cometer posibles fraudes

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) informó que una página de internet utiliza la imagen de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para cometer posibles fraudes.

La SPPC reportó que en dicha página se vende maquinaria pesada; sin embargo, la plataforma no tiene ninguna relación con la CFE y pidió a los mexicanos tomar sus previsiones.

La dependencia dio seis recomendaciones para evitar cualquier tipo de fraude: verificar que la página de Internet en realidad sea de la institución que dice ser —en este caso la CFE—; solicitar la ubicación física del bien para constatar su existencia; no entregar ningún documento personal; validar y verificar la información, por más que la oferta sea tentadora, y realizar el pago contra entrega.

Además, la SSPC informó que cualquier persona puede denunciar actividad sospechosa en el número 088, que opera las 24 horas. Sun