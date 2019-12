Migrantes una Amenaza Pública, Protagonizan Riñas Cotidianas en Pleno Parque Miguel Hidalgo

*TURISTAS, COMERCIANTES Y SOCIEDAD EN GENERAL TEMEN VISITAR EL CENTRO, ANTE LAS CONSTANTES TRIFULCAS QUE SE REGISTRAN, DONDE HAN SALIDO A RELUCIR ARMAS PUNZOCORTANTES Y DE FUEGO.

Tapachula, Chiapas; 9 de Diciembre.- Migrantes africanos, centroamericanos y de otras nacionalidades protagonizan diariamente, enfrentamientos, lo que causa que las amas de casa, estudiantes y turistas, huyan despavoridos para no ser afectados.

La pelea de este lunes comenzó a media mañana a unos metros de la Presidencia Municipal, donde dos mujeres afro se insultaban en su idioma.

Por las señas que se hacían entre ellas, parecía que se disputaban un espacio en el Parque Central “Miguel Hidalgo”.

Luego vinieron los golpes entre ellas y, más tarde, otros extranjeros se unieron a la riña que pudo llegar a fatales consecuencias, pero intervinieron policías locales.

No hubo detenidos, pero, a consecuencia de ello, los consumidores de ese sector de la ciudad decidieron retirarse porque había la amenaza de que volverían las hostilidades.

Sin embargo, no es un hecho aislado. El reporte de los comerciantes es que cotidianamente esos extranjeros hacen disturbios similares, sin recibir la sanción que establece la ley.

En otros casos, como los ocurridos recientemente afuera de unas instalaciones gubernamentales, uno de ellos fue herido gravemente con un cuchillo por otros migrantes, a plena luz del día y ante una multitud.

La agresividad de muchos de ellos, sobre todo los que son integrantes de alguna banda delictiva, ha quedado de manifiesto en infinidad de enfrentamientos en ese mismo sector de la ciudad o en las inmediaciones de la Estación Migratoria “Siglo XXI”, donde hasta policías han resultado heridos.

La flexibilidad gubernamental de este año para que más de 60 mil indocumentados deambulen en Tapachula ha sido uno de los factores, según las cámaras empresariales, para que las ventas se hayan desplomado alrededor del 70 por ciento, hasta ahora.

En una estadística similar está la llegada del turismo al centro de la ciudad, quienes han manifestado su temor ante la presencia de migrantes. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello