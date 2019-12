Clausuran Casino Clandestino en el Centro de Tapachula

*Dos Detenidos, Decomisan 12 Máquinas y 11 Computadoras.

*En el Interior, Oculto Otro Minicasino; Participaron Todas las Policías.

Tapachula, Chiapas; 12 de Diciembre.- Luego de una amplia investigación, un Juez federal liberó una orden de cateo en una negociación ubicada en el centro de Tapachula, que supuestamente estaba operando como un casino clandestino.

El local, ubicado en la 10ª Avenida Norte y 9ª Calle Poniente, a unas tres cuadras de la alcaldía municipal, tenía una apariencia exterior de ser un ciber café, denominado “Planet”.

Para ello, personal especializado de la Fiscalía General de la Republica (FGR) arribó a Tapachula y montó un operativo.

Todo se derivó a una denuncia que se recibió en la Subdelegación de Procedimientos Penales “B” de la Fiscalía General de la Republica, con sede en Tapachula.

En ella, se advertía que el local era aparentemente un ciber, con servicio también de caseta telefónica, copias fotostáticas, juegos electrónicos, entre otros.

Sin embargo, los uniformados presentaron la orden del Juez y por ello los encargados del lugar no pudieron impedir que fuera revisado el interior de ese establecimiento.

Así, encontraron que en el segundo piso había un local cerrado y bien acondicionado para ser utilizado como casino.

Los encargados de esa supuesta casa de apuestas no presentaron ninguno de los permisos de la Secretaría de Gobernación que se requiere para el funcionamiento de ese tipo de lugares en el país.

En el cumplimiento de la orden del Juez federal participaron dos Fiscales investigadores, y personal de la Policía Federal Ministerial, entre otros.

De manera extraoficial se supo que en ese lugar se encontraron 12 máquinas de apuestas y 11 computadoras, las cuales fueron aseguradas y puestas a disposición de los Fiscales federales, por la posible violación a la Ley Federal de Juegos y Sorteos.

El personal que participó en esas acciones no quiso revelar si se habían encontrado drogas o el resto de lo decomisado.

Testigos que se encontraban en el lugar a la hora de los hechos, señalaron que vieron que un hombre y una mujer fueron detenidos, y se los llevaron.

El combate a las casas de apuesta y casinos clandestinos ha sido una de las demandas más sentidas de la población, luego del daño económico que hacen al núcleo familiar de los chiapanecos, independientemente de la evasión al fisco.

En el sexenio pasado fueron clausurados los cuatro casinos más grandes de Chiapas: dos de ellos en Tuxtla Gutiérrez y dos más en Tapachula.

Según lo confirmado por las autoridades de ese entonces, además de todas las irregularidades que detectaron, también encontraron droga empaquetada para ser comercializada, al menos en dos de los locales clausurados.

Se cree que, desde entonces, se han puesto en operaciones pequeños casinos clandestinos en viviendas o locales con diversos giros en la ciudad.

Por ello, se espera que continúen con las investigaciones, se realicen más operativos como este y clausuren las casas de apuesta. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello