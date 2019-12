Rutilio Escandón Entrega Nombramientos de Basificación a Personal del Cecyte

Tuxtla Gutiérrez.- El gobernador Rutilio Escandón Cadenas encabezó la entrega de nombramientos de basificación al personal del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado (Cecyte Chiapas), donde manifestó que este beneficio no es una concesión, sino un reconocimiento por su trabajo digno en esta noble institución fundada hace 26 años, la cual cuenta con 18 mil estudiantes y 46 planteles en la entidad.

Tras señalar que brindar seguridad laboral al personal docente y administrativo debe dar como resultado una educación de mayor calidad para las y los estudiantes, el mandatario aseguró que la línea de este Gobierno es trabajar democráticamente y de acuerdo con la norma, porque sólo de esa manera se logran beneficios colectivos y se atiende la necesidad que cada sector tiene de salir adelante.

“Este Gobierno es aliado de las y los alumnos, maestras, maestros y personal administrativo. Estamos pendientes de que en todos los renglones del Estado se haga justicia, no son prebendas ni obedece a tráfico de influencias, se le otorga el derecho al que le corresponde auténticamente, como en este caso en el que se favorece a quienes son pieza fundamental en la educación, la cual es la llave que abre la posibilidad de edificar un mejor destino”, enfatizó.

A su vez, el director general del Cecyte Chiapas, Sandro Hernández Piñón, destacó la voluntad del Gobernador por buscar el bien común de la base trabajadora a través de la justicia, ya que hay gente que durante 10 años no tuvo certeza laboral porque no gozaba de sus derechos; igualmente, pidió a quienes recibieron este nombramiento, continuar con un desempeño honesto y responsable a favor del alumnado, que es, dijo, el objetivo principal de esta institución.

El secretario general del Sindicato Independiente y Democrático de los Trabajadores del Cecyte Chiapas, Hipólito Ruiz Casanova, apuntó que la administración sindical ha encontrado fuentes de diálogo en las autoridades, con las cuales han puesto en común el acuerdo de privilegiar al personal: “El horizonte de progreso que nuestro país tiene como característica de los nuevos tiempos, requiere del compromiso de todas y todos. Les reconozco por estar del lado de las y los trabajadores, en pro de su bienestar y el de nuestra comunidad estudiantil”.

En nombre de sus compañeras y compañeros favorecidos, Osiris Bello Domínguez, resaltó el esfuerzo de quienes gestionaron y estuvieron en la disposición de que esto se lograra y les permita mejores condiciones laborales. “Después de tanta espera, es una realidad; el foco de atención ahora está en la fuerza de trabajo. Con esfuerzo podemos alcanzar mejores metas y conseguir frutos que serán para el desarrollo de nuestra sociedad”.

Asistieron la secretaria de Educación, Rosa Aidé Domínguez Ochoa; la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura del Congreso del Estado; y el personal de esta institución. Boletín Oficial