Hoy Clausura del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam

Tapachula, Chiapas, 14 de diciembre.- Al concluir la ronda número 4, se perfilan los punteros, de entre los que saldrá el ganador de cada categoría.

En la categoría infantil están tres de Tapachula y uno de Huehuetán, cada uno con cuatro puntos, siendo ellos Elih Brian Escalante Pérez que jugó con Cruz Alonso Ortiz Morales y Manuel de Jesús Villagrán Reyes (Huehuetán) que jugó con Axel Rubén Muñoz Ortiz.

En la categoría juvenil son varios los que se han despegado al concluir la cuarta ronda, entre ellos Martín Ladislao Juan Jiménez con 4 puntos; Edgardo Abraham Hernández Chiguil, 3.5 puntos; Karina Guadalupe Guillén Moreno, 3.5 puntos; y con 3 puntos: Emmanuel de los Santos Reyes, Arim Hernández López, Erandi Hernández López, Omar Alejandro Reyes Cruz, Samuel López Jiménez y Moisés Flores Ramos.

En la categoría libre tomaron ventaja Florentino Garmendez González con 4 puntos y Carlos Garmendez González, 4 puntos, siguiéndolos de cerca David Rufino Torres, José Humberto Blanco Guillén, Sergio García Rivas, Víctor Hugo Fuentes Guzmán, Olivio Santos Villalobos y Carlos Javier Rincón Aguilar con 3.5 puntos cada uno.

Este domingo a partir de las 9:00 horas se jugará la 5ª y última ronda en todas las categorías: infantil, juvenil y libre.

Por su parte Enrique Velázquez González, Presidente de la Asociación de Ajedrez del Estado de Chiapas, destacó que el Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez In Memorian”, es un importante semillero, sobre todo porque acuden destacados ajedrecistas, entre ellos el Maestro Internacional Florentino Garmendez y el Maestro FIDE, Carlos Garmendez que viene representando a Veracruz.

En la categoría infantil hay una buena participación, hay alrededor de 90 niños, muchos de ellos de la Sub 12, mientras que en la juvenil son 70 participantes y en la libre 90.

Dentro de la categoría juvenil acudieron ajedrecistas de alto nivel en el ámbito nacional. Uno de los ellos es Samuel López Jiménez, del Club San Cristóbal, de San Cristóbal de las Casas, que obtuvo el primer lugar en el Torneo Jugando en Concreto, efectuado en noviembre, en Villahermosa, Tabasco, mientras que de Huehuetán, Guadalupe Kai, obtuvo el 4º lugar a nivel nacional en el Torneo Abierto Mexicano de Ajedrez que hace la Federación Nacional de Ajedrez.

Afirmó que también está presente la estrella número uno y representativa de Chiapas, hasta el momento la mejor ajedrecista en la entidad, Karina Guadalupe Guillén, originaria de Tapachula, que por primera vez fue a un nacional de la Olimpiada de este año, en Quintana Roo, obtuvo medalla de plata, que no lo había logrado ninguna ajedrecista chiapaneca en Clásico, que es la partida que dura cinco horas en el tablero. EL ORBE / Rodolfo Hernández González. EL ORBE / Rodolfo Hernández González

Hoy Clausura del Torneo de Ajedrez “Don Juan Zamora Velázquez” In Memoriam

