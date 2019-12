Con Engomados en el Transporte Público en Marcha la Campaña Contra Violencia a las Mujeres: Brito Mazariegos

*AFIRMO QUE DESDE EL PRIMER DÍA DE LA ADMINISTRACIÓN, EL GOBERNADOR INSTRUYÓ UNA SERIE DE ACCIONES PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN, QUE PERMITA LEVANTAR EN CHIAPAS LA ALERTA DE GÉNERO, PERO, SOBRE TODO, PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LAS MUJERES Y DEL RESTO DE LA POBLACIÓN.

Tapachula, Chiapas; 16 de Diciembre.- El Gobierno de Chiapas, que encabeza el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, puso en marcha este lunes en Tapachula una intensa campaña en contra de la violencia hacia las mujeres.

En su representación, el secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, se reunió con cientos de transportistas de la Costa, Sierra y Frontera Sur de Chiapas, quienes decidieron unirse a ese esfuerzo gubernamental que busca la protección de la mujer en la entidad, sin distingo alguno.

En el acto, celebrado en la Terminal de Corto Recorrido de Tapachula, hizo un llamado a la sociedad en general para atender ese y otros flagelos, “porque solo así podremos combatirlos”.

Hizo remembranza que, en Noviembre del 2016, la entonces Secretaría de Gobernación etiquetó a Chiapas con la “Alerta de Género”, por los actos ilícitos que existían en contra de ellas.

El nada honroso señalamiento de hace tres años se hizo en contra de ciudades como Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, San Cristóbal de Las Casas, Comitán, Villaflores y en sí, según el Secretario, en casi todos los municipios de Chiapas, incluyendo a 17 habitados por indígenas.

Ante ese panorama, indicó que, desde el primer día de la administración, el Gobernador instruyó una serie de acciones para obtener la certificación que permita que levanten a Chiapas la alerta de género, pero, sobre todo, para garantizar la seguridad de las mujeres y del resto de la población.

Recalcó que, si muchos aspavientos, la estrategia impulsada por Escandón para esos fines, son contundentes y están dando resultados.

Para ello puso como ejemplo que ahora la violencia contra las mujeres se persigue por oficio, ya que antes las víctimas temían denunciar o, en su oportunidad, se retractaban de sus señalamientos.

Hoy basta que la denuncia la presente la agredida, o en su defecto, algún vecino, familiar, un amigo o testigo, para que se investigue el delito y se castigue el responsable.

“La prioridad en Chiapas es la cero impunidad. El Gobernador ha instruido que no quede una sola denuncia sin ser investigada y castigada”, indicó.

Aseguró que hay toda la disposición de parte de la administración estatal para redoblar los esfuerzos y atender todos los casos relacionados con la alerta de género.

Dio a conocer cifras, como que este año se ha investigado y resuelto arriba del 90 por ciento de las denuncias presentadas por esos temas, cuando el año pasado apenas se llegaba al 30 por ciento.

Mencionó, además, que la estrategia incluye acciones interdisciplinarias y que, por ello, se está trabajando con la Secretaría de Educación para impulsar planes de estudios que contemplen esa problemática, para que se tomen medidas desde las aulas, incluso en el seno familiar.

No hay Mucho qué Celebrar: Ana Quevedo.

Por su parte, Ana Quevedo viuda de Bustamante, en representación de los transportistas y de algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, indicó que los feminicidios son la forma extrema de violencia en contra de las mujeres, por el solo hecho de ser mujer.

Abundó que eso está integrado por las conductas de odio o rechazo hacia las mismas, y puede terminar, en el peor de los casos, en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres.

Asimismo, que, ante los altos indicies de violencia en México, se puso en marcha un mecanismo de protección de los derechos de las mujeres único en el mundo: La alerta de violencia de género, que comprende un conjunto de medidas coordinadas por el Gobierno que busca garantizar la seguridad de mujeres y niñas.

Luego reconocería que en Chiapas se estableció esa alerta desde hace tres años, “como una señal de amenaza y de riesgo, porque existe violencia hacia las mujeres y niñas, y es un grave problema que se analiza y en el que se trabaja con determinación y compromiso para enfrentarlo y tratar de erradicarlo”.

Luego reflexionó que “no hay mucho que celebrar, porque la existencia de ese mal es real”.

Aunque dejó en claro que Rutilio Escandón “trabaja, ha convocado y logrado la participación de las instituciones y de la sociedad civil en esta lucha contra la violencia de género, y por ello existen ya avances considerables”.

Agregó que, conscientes del papel importante que juega el sector en ese problema, las organizaciones que conforman el Frente de Defensa del Transporte Estatal y Federal, en la Costa, Sierra, Frontera y Soconusco, reitera su compromiso de sumarse a esas acciones.

Esto para lograr, según dijo, un transporte seguro, donde se garantice y se dé la protección, la tranquilidad y la confianza de las mujeres en el uso de ese servicio público, “porque movernos con seguridad por nuestras ciudades es un derecho humano básico”.

Al sumarse a esa iniciativa del Gobernador, insistió, “queremos desterrar de la entidad la desigualdad que viven las mujeres, en el que la violencia las denigra, humilla y les resta oportunidades”.

Reconoció, al final, que la violencia contra las mujeres no es natural, ni normal, y que se trata de un delito que en México se castiga y, en Chiapas, se persigue y se sanciona.

Como parte de esas acciones, el Secretario y los trabajadores del volante colocaron calcomanías en cientos de unidades en la que se exhorta a denunciar ese tipo de delitos, pero, sobre todo, prevenirlos.

Brito Mazariegos y la comitiva se trasladó al municipio de Huixtla y, después, al de Tonalá, para hacer acciones similares, las cuales se replicarán en el resto de las regiones del Estado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello