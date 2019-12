La Modificación del TMEC Aprobada en el Senado no Autoriza Inspectores Laborales

*Afirma Eduardo Ramírez Aguilar.

México.- Eduardo Ramírez Aguilar, senador por Chiapas, manifestó que México no permitirá intromisión de inspectores laborales en empresas constituidas en el país, toda vez que el Protocolo Modificatorio del T-MEC aprobado por el Senado Mexicano no autorizó dichos verificadores.

Y es que Ramírez Aguilar dijo que en la negociación para el Protocolo Modificatorio del T-MEC, Estados Unidos pretendía designar unilateralmente agregados laborales para supervisar la aplicación de la legislación laboral, pero esto no fue aceptado por México; lo que sí se acordó fue integrar un panel de tres personas, una designada por México, otra por EEUU y la tercera por mutuo acuerdo para solucionar controversias laborales, a lo que Estados Unidos estuvo de acuerdo.

Por ello, remarcó que en el Senado mexicano, rechazan rotundamente la Ley de Implementación de este Tratado, que el presidente Donald Trump envió al Congreso norteamericano, en la cual se establece la posibilidad de que se envíe hasta cinco supervisores laborales estadounidenses a México.

“Esto es una medida unilateral que no se incluye en el Protocolo Modificatorio que aprobamos en el Senado el pasado 12 de diciembre y que no corresponden a las negociaciones acordadas”, explicó el Presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales.

“En la revisión y aprobación del Protocolo de Modificación del T-MEC participaron todos los grupos parlamentarios de la Cámara Alta, por lo que en unidad nos oponemos a cualquier otra medida que este fuera de lo acordado”, concluyó. Boletín Oficial