Encapuchados Intentaron Ingresar a Embajada de México en Bolivia

* Senado Condena Hostigamiento.

Medios locales bolivianos reportan que encapuchados intentaron entrar en la residencia de la embajadora mexicana, María Teresa Mercado. Las personas fueron llevadas en vehículos con placa diplomática.

El medio Unitel difunde que policías detuvieron a estas unidades, aparte menciona que los automóviles tenían placas de la embajada de España, pero este dato no fue corroborado por las autoridades, revela Página Siete.

De acuerdo con Página Siete la alerta fue lanzada por personal de inteligencia y por vecinos la Urbanización La Rinconada.

Unitel difundió: «A pocos metros está la residencia de Teresa Mercado, donde hay exfuncionarios del exmandatario Evo Morales», por ejemplo, el exministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.

Quintana fue visto cerca de la residencia mexicana en La Paz, mientras ocurría el caos con las unidades. Unitel dice que testigos creen que el exministro estaba listo para escapar.

El Senado de la República rechazó el hostigamiento que autoridades bolivianas realizan a la Embajada de México en La Paz.

A través de un mensaje del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, apuntó que Bolivia ha puesto en marcha un operativo para intimidar y asediar al cuerpo diplomático mexicano.

Si bien fue una petición mexicana el incremento de la seguridad en los alrededores de la representación diplomática ante la tensión social, Bolivia ha magnificado la petición dedicándose al acoso, subrayó el legislador de Morena.

Monreal lamentó que el incremento de la tensión haya afectado a diplomáticos españoles, quienes fueron retenidos cuando realizaban una visita de cortesía a la embajadora de México María Teresa Mercado.

En días recientes hemos presenciado un aumento de tensiones, con los actos que las autoridades de Bolivia han emprendido contra la embajada mexicana en dicho país. Hechos que desde el Senado de la República no podemos estar de acuerdo y sí en cambio condenarlos enérgicamente por ser el ente constitucional de la vigilancia de la política internacional», indicó.

El legislador hizo un llamado al Gobierno de Bolivia a respetar la soberanía de México, ya que la violación del espacio diplomático constituye una afrenta al país.

Respaldó las acciones de la cancillería en protesta ante el asedio diplomático que viven los representantes en suelo boliviano.

Es inadmisible cualquier acción que atente contra la soberanía nacional y exhortamos a Bolivia a que no viole los recintos diplomáticos de nuestro país y de ningún otro. A su vez queremos respaldar la postura y la acción asumida por la cancillería en aras de hacer valer el Derecho Internacional mediante la presentación de recursos a la Corte Internacional de Justicia», agregó.

El Senado llamó a las partes a actuar con prudencia y con respeto al Derecho Internacional. Agencias