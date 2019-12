Cancelación del Ferrocarril Frenó el Desarrollo Económico en la Frontera Sur

* Sectores Buscan Rescatar la Antigua Estación.

Tapachula Chiapas; 28 de Diciembre.- El desastre del Huracán Stan solo fue el pretexto ideal para que el ferrocarril entrara en desuso, dado que el Gobierno Federal nunca reparó las conexiones de vía para continuar con este servicio que estaba a cargo mediante un concesionamiento a la empresa Chiapas Mayab.

El arquitecto e historiador, Hans Kabsch Vela, refirió que la desaparición del ferrocarril que daba servicio de pasaje y carga hacia el Golfo y Centro del país, se debe más bien a la debilidad de México ante las decisiones de Estados Unidos, ya que al país del norte decidió que se diera mayor importancia al desarrollo carretero como una solución al intercambio comercial.

Estados Unidos es la única potencia de alto nivel, que no cuenta con un desarrollo ferroviario como lo tiene Europa y Asia, donde los países de estos lugares despliegan tecnología para lograr un tren de alta velocidad que es amigable con el medio ambiente y que además, conforma el medio de transporte idóneo para un gran número de pasajeros.

Haciendo un poco de historia, el ferrocarril de la Costa chiapaneca se privatizó el 31 de Agosto de 1999 a la empresa norteamericana Chiapas- Mayab a través de una concesión a 30 años. Pero, por el desastre del Huracán Stan, en Octubre de 2005, el ferrocarril del Chiapas- Mayab dejó de funcionar al caer varios puentes, quedando la línea del ferrocarril del Istmo hasta la ciudad de Arriaga.

Los empresarios de Chiapas-Mayab devolvieron la concesión al Gobierno mexicano y éste quedó en arreglar la línea, los puentes y volver a poner en funciones esta línea del ferrocarril; sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado poner en circulación esta vía de comunicación que fue tan importante para la economía de Chiapas en la primera mitad del siglo XX.

Ahora, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador quiere revivir al ferrocarril en una propuesta turística con el llamado Tren Maya, pero aún no se sabe cómo podrá lograrlo, debido a que no se tiene un proyecto técnico que haya dado a conocer, pero se está proyectando como un intento por desarrollar este medio de transporte, apostando un mejoramiento en la economía y un respeto al medio ambiente.

El inmueble que ocupaba la Estación de Ferrocarriles de Tapachula, refirió, se ocupa en una propuesta cultural. Se intenta rescatar de la suciedad y el abandono este edificio emblemático. EL ORBE/ Marvin Bautista