SSyPC Implementa Operativo Vial Para Prevenir Accidentes Carreteros

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.- La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) implementó un dispositivo vial y de información para la prevención de accidentes carreteros, como parte del Operativo Vacaciones Seguras 2019.

La SSyPC que dirige la comisaria general, Gabriela Zepeda Soto, a través de la Subsecretaría de Seguridad Turística y Vial, estableció esta nueva estrategia de seguridad con el fin de evitar colisiones automovilísticas con pérdidas humanas y materiales.

Para ello, agentes de la Policía Estatal de Tránsito brindan información a la ciudadanía, sobre las recomendaciones necesarias a fin de transitar de forma segura, como el uso del cinturón de todos los ocupantes de la unidad vehicular, no consumir bebidas embriagantes, no rebasar en curva, así como respetar los límites de velocidad.

De igual forma, se menciona a los automovilistas no manejar cansado, revisar los niveles líquidos y llanta de repuesto, además, llevar botiquín de emergencias, indicadores de auxilio vial y recordar los números de emergencia.

Con estas acciones, se refrenda el compromiso del Gobierno del Estado de seguir garantizando la seguridad con base en la atención de la denuncia, la investigación y mediante la ejecución de programas preventivos.