Vendedores Ambulantes Denuncian Extorsión del Ayuntamiento Municipal

* Los “Mocha” Servicios Públicos con 3 mil Pesos.

Tapachula, Chiapas; 30 de Diciembre.- Comerciantes ambulantes en la ciudad denunciaron que no solamente están siendo objeto de persecución y acoso de parte de funcionarios del Ayuntamiento local, sino también de extorsión.

Karen Vargas, una de las comerciantes afectadas, relató a EL ORBE, que, dependiendo de cuánto traen, así es la cantidad de dinero “que les quitan los de Servicios Públicos cuando nos levantan».

Visiblemente nerviosa por posibles represalias consideró que “hay abuso de autoridad, porque a mí me agarraron entre tres y no me soltaban hasta que otra señora me ayudó a recuperar mi bolsa”.

También mencionó que les cobran “multas” que llegan hasta los dos mil quinientos Pesos.

En los últimos días, representantes de locatarios del mercado “General Sebastián Escobar” y de los vecinos del centro de la ciudad, han revelado un desmedido incremento en el comercio informal en Tapachula.

De igual forma, que tienen conocimiento que el Gobierno que aún encabeza el alcalde Óscar Gurría Penagos, les está cobrando a los comerciantes informales hasta tres mil Pesos por cada metro cuadrado de calle en el que se instalen, sin recibos.

El comercio ambulante ha sido uno de los flagelos en Tapachula, pero en el primer año de la administración de Gurría, literalmente se ha desbordado. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello