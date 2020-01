Cansada de Migrantes se Organiza Ciudadanía Para Evitar el Ingreso de Nuevas Caravanas

Hugo Próspero, el declarante.

Tapachula, Chiapas; 2 de Enero de 2020.- Ante la supuesta formación de una nueva caravana de migrantes, la cual está siendo convocada a través de redes sociales en Honduras, crece la incertidumbre y las voces de rechazo de la población, por lo que exigen al Gobierno Federal el cierre de la frontera sur para extranjeros ilegales, al tiempo de organizarse para ya no permitir el ingreso de más migrantes.

La sociedad de Tapachula aún se encuentra padeciendo los problemas que originó el ingreso desordenado de miles de migrantes a través de caravanas a finales del 2018 y principios del 2019, por lo que el Gobierno Federal ya no debería permitir que más extranjeros entren bajo el supuesto afán de ir para los Estados Unidos, de lo contrario la situación se empeoraría en esta zona del país.

El Asesor Jurídico de la Organización Popular Indígena en Chiapas, Hugo Próspero García, exhortó a las autoridades federales a que la noticia de un nuevo éxodo masivo de centroamericanos, establecer las estrategias que permitan garantizar la soberanía del país, y sobre todo, la seguridad de la población, de tal manera que no se permita más el ingreso desordenado de extranjeros.

Es necesario que el Gobierno Federal a través del Instituto Nacional de Migración y de la Guardia Nacional establezcan un control estricto sobre toda la franja fronteriza para que ya no se permita el ingreso desordenado y violento de caravanas, como lo ocurrido el año pasado, en el que se pisoteó la soberanía nacional.

El comportamiento y actuar de las autoridades mexicanas, permite a otros grupos de centroamericanos organizarse y hacer este éxodo masivo de manera consecutiva, ya que, en Honduras se difunde la noticia en redes sociales de que se prepara un contingente para emular a lo realizado por sus connacionales el año pasado.

Dijo que las autoridades mexicanas que intervienen en el tema migratorio, deben prepararse para contener cualquier éxodo, y, por lo tanto, no permitir que extranjeros se sigan internando de manera ilegal a nuestro país; pero sobre todo deben hacer respetar las leyes establecidas en México

Desafortunadamente en los grupos de centroamericanos que han ingresado al país, vienen líderes de pandillas o miembros de estas, que una vez que ingresan por la frontera sur deciden quedarse para formar sus grupos y ahora son lo que delinquen y mantienen en zozobra a la población, tema que debe ser considerado por las autoridades de los tres niveles de Gobierno.

“Si bien tenemos una frontera porosa, pero el Gobierno Federal debe reforzar la vigilancia para impedir que más migrantes sigan ingresando sin ningún control, por lo que cometen delitos y ni siquiera se tiene información de estas personas, además primero debe de atenderse las necesidades de los nuestros, por lo que la postura es no dejarlos ingresar”, sostuvo.

Se estima que en Tapachula aún se encuentran varados alrededor de 60 mil migrantes de diversas nacionalidades, quienes han empeorado la situación de inseguridad, ambulantaje y desempleo, por lo que es necesario que el Gobierno Federal ya no permita el ingreso de más extranjeros ilegales por la frontera sur. EL ORBE/ Marvin Bautista