Pretenden Sellar la Frontera Sur con Impuestos al Turismo de Guatemala

*Visitantes Pagarán 10 Mil Pesos Para Venir a Tapachula.

Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- El Gobierno Federal pretende sellar por completo el ingreso del turismo de Guatemala a Chiapas, al quererles cobrar altos impuestos por sus vehículos.

Así lo dio a conocer en entrevista para EL ORBE, el presidente del Frente Cívico Popular del Soconusco, Pedro Pablo Scott Ramos, quien consideró que eso hundiría económicamente a la Frontera Sur.

De acuerdo a lo que se sabe hasta el momento, según dijo, es que los guatemaltecos que ingresen a Chiapas en sus vehículos, deberán pagar un impuesto de internación y un depósito por la unidad que, de no cumplirse, habría la supuesta facultad de confiscar el carro.

Aún cuando no hay un informe oficial sobre ello, trascendió que se pretende cobrarles alrededor de lo equivalente a mil Pesos por derecho de internación y hasta 8 mil en depósito para garantizar el retorno del carro a Centroamérica.

«Estamos en total desacuerdo con esas y otras disposiciones que afecten a la economía de la región Soconusco, como en este caso que se pretende cobrar un impuesto a los vehículos de los visitantes que vienen de Guatemala a consumir nuestros productos», indicó Scott.

Asimismo, que esa disposición afectaría a toda la población en Chiapas, «pero no a los Senadores y a los Diputados, porque ellos viven bien económicamente y lo único que pretenden es recaudar más dinero».

Se cree que la disposición podría entrar en vigor en cualquier momento y, de ser así, «a los habitantes de la Costa de Chiapas nos hundirían más».

Puntualizó que, hasta el momento y a más de un año del cambio en el Gobierno, no se ve la mejoría que prometieron para esta región y, por lo contrario, «seguimos hundidos en el olvido, la marginación y el atraso». EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello