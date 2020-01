Tortuguismo en Trabajos de la Carretera Costera Detonan el Incremento de Accidentes Vehiculares

Enviada:jsm

*EN VARIOS TRAMOS, LOS TRABAJOS POR PARTE DE LA EMPRESA “APP” ESTÁN DETENIDOS. *DESDE VIVA MÉXICO HASTA MAPASTEPEC, EN UNA SOLA VÍA SE TRANSITA EN AMBOS SENTIDOS LO QUE CONVIERTE PELIGROSO EL TRÁNSITO.



Tapachula, Chiapas; 6 de Enero.- La lentitud con que la empresa “APP” realiza los trabajos de rehabilitación de la “Carretera Costera” y la insuficiente señalización han provocado decenas de accidentes automovilísticos, los cuales no sólo han terminado en pérdidas económicas, sino también de vidas humanas.

Aún cuando la Costera es una de las vías más importantes del sureste mexicano, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) se ha mostrado desinteresada en vigilar y presionar a la constructora responsable a dar celeridad a los trabajos de rehabilitación, los cuales llevan un importante retraso.

Durante la administración de Enrique Peña Nieto se licitó los trabajos de rehabilitación de la carretera costera, que comprende desde el municipio de Arriaga a Tapachula, y se anunció que la inversión para el proyecto sería de aproximadamente 9 mil millones de Pesos, cuya obra consistía en la rehabilitación completa de aproximadamente 241 kilómetros de carpeta asfáltica, así como el mantenimiento de los drenes pluviales.

En un recorrido realizado por EL ORBE, desde Tapachula hasta Mapastepec, se pudo constatar el tortuguismo con que la empresa “APP” ejecuta los trabajos, ya que en varios tramos la obra está abandonada, por lo que la maquinaria solo está varada, y no hay personal realizando trabajo alguno.

En entrevista, Onésimo Ovando y Roberto Solís, conductor del transporte público, afirmó que, existe un retraso de casi un año en los trabajos de rehabilitación, por lo que las pérdidas económicas que está generando al sector transportista es desmedido, toda vez que, debido a esta lentitud tardan más tiempo para llegar a sus destinos.

Además, esta situación ha hecho más peligroso el transitar sobre esta vía, ya que a diario se registran de 1 a 3 accidentes automovilísticos, sin embargo, tal parece que para el Gobierno Federal no le importa la seguridad de población de la frontera sur, al permitir un retraso desmedido de los trabajos por parte de la constructora responsable.

Desde Mapastepec hasta el entronque a la comunidad de Viva México, una sola vía de la carretera combina ambos sentidos, por lo que el tránsito de vuelve lento durante el día y peligroso por las noches, debido a que no se cuenta con suficiente señalización para la orientación de los automovilistas.

No nada más los transportistas se ven perjudicados con esta situación sino también, comerciantes, ya que por poner un ejemplo, de Tapachula a Mapastepec, un recorrido se hacía en una hora y 30 minutos, pero hoy dura más dos horas y 30 minutos, lo mismo en todos los tramos costeros, por lo tanto, todos los sectores se ven perjudicados económicamente.

Señalaron que, el que solo se ocupe un solo carril para transitar ha generado que el transito sea más lento y es que en ocasiones se forman largas filas de vehículos, y muchos conductores en el afán de llegar más rápido a sus destinos, aunado a la poca señalización, invaden carril y provocan accidentes fatales.

“Es necesario que en este tipo de obras haya seriedad por parte de las autoridades y de la constructora responsable de los trabajos de rehabilitación, pero lamentablemente sucede todo lo contrario, en todo hay opacidad, tanto de parte de la empresa encargada como de las autoridades, al permitir que el atraso se prolongue por mucho tiempo” sostuvieron.

Para finalizar hicieron el llamado al Gobierno Federal para que a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte se exija a la empresa “APP” a que dé celeridad a los trabajos de rehabilitación de la Carretera Costera, ya que su irresponsabilidad representa un retroceso en el desarrollo de la región y aumenta los riesgos de accidentes en esta vía. EL ORBE/ Marvin Bautista.