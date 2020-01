Irán Ataca con Misiles, Bases Militares de Estados Unidos

*Trump y Secretarios Evalúan Contraataque.

México.- El Pentágono confirmó este martes que más de una decena de misiles balísticos impactaron en las últimas horas en dos bases aéreas Ain al Asad y Erbil que albergan a tropas estadounidenses en Irak y aseguró que está claro que los cohetes «se lanzaron desde Irán».

Según la agencia Reuters, el Pentágono asegura que los misiles fueron lanzados desde Irán.

El departamento estadounidense de Defensa anunció que está conduciendo una «evaluación preliminar de daños» y evaluando su «respuesta» al ataque.

“Estas bases han estado en alerta máxima debido a los señalamientos del régimen iraní de que planeaba atacar nuestras fuerzas e intereses en la región”, señaló la defensa de EUA.

Este martes, por lo menos nueve cohetes cayeron en la base aérea de Ain al Assad, en el desértico oeste de Irak, donde están desplegadas tropas estadounidenses, dijo a la AFP una fuente de seguridad.

La Casa Blanca dijo que el presidente Donald Trump estaba «monitoreando» los reportes de un ataque a una base aérea en el oeste de Irak donde están alojadas fuerzas de la coalición y de Estados Unidos.

«Estamos al tanto de los reportes de los ataques a las instalaciones de Estados Unidos en Irak. El presidente ha sido informado y está monitoreando de cerca la situación y consultando con su equipo de seguridad nacional», dijo en un comunicado la vocera de la Casa Blanca, Stephanie Grisham.

No estaba claro de inmediato cuál era el alcance del daño o las víctimas en la base.

Irán confirma ataque

Los Guardianes de la Revolución de Irán respondieron al asesinato del general Qasem Soleimani con un ataque con «decenas de misiles» contra una base aérea en Irak utilizada por tropas estadounidenses, anunció la TV estatal iraní.

De acuerdo con PressTV -cadena iraní de información en inglés-, Irán «confirma haber atacado la base en Irak con decenas de msiles» y amenazó con «más respuestas devastadoras» en caso de cualquier reacción estadounidense.

Posteriormente, la Guardia Revolucionaria de Irán le advirtió a Estados Unidos y a sus aliados regionales que no tomen represalias por el ataque con misiles, según un comunicado difundido por la agencia noticiosa estatal IRNA.

Al operativo se le llamó “Mártir Soleimani”, añadió la televisora iraní. La división aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, que controla el programa de misiles de Irán, lanzó el ataque. Teherán señaló que divulgará más información posteriormente.

La base Ain Assad se ubica en la provincia occidental iraquí de Anbar. Las tropas de Estados Unidos la utilizaron por primera vez después de su invasión en 2003 en la que fue derrocado el dictador Saddam Hussein, y posteriormente volvieron allí para combatir al grupo Estado Islámico en Irak y Siria.

Tensión entre Irán y EU

Las tensiones entre Irán y Estados Unidos comenzaron luego del asesinato, a cargo de un dron estadounidense, del general iraní Qasem Soleimani el pasado viernes.

Qassem Soleimani, quien fue arquitecto de las operaciones militares iraníes en Oriente Medio, acababa de llegar a Irak desde Siria cuando un dron lo mató el viernes en el aeropuerto de Bagdad.

La muerte de Soleimani ha provocado exigencias de venganza contra Estados Unidos en todo Irán. El ataque ha disparado la tensión en Oriente Medio, y Estados Unidos advirtió el martes a los barcos sobre una amenaza iraní no especificada en aguas de la región, rutas cruciales para los suministros globales de energía. Sun