Haitianos Exigen al INM Entrega de la TVRH Para Irse de Tapachula Hacia Otros Estados

*MANIFIESTAN QUE EN LA REGION NO EXISTEN LAS CONDICIONES PARA ESTABLECERSE, NI OPORTUNIDAD DE EMPLEOS PARA EL SUSTENTO DE SUS FAMILIAS. *MAS DE 3 MIL 500 MIGRANTES HAITIANOS DEAMBULAN EN LA CIUDAD.

Tapachula, Chiapas; 9 de Enero.- Cientos de migrantes de origen haitiano que permanecen varados en Tapachula desde hace casi medio año, denunciaron irregularidades de parte de los agentes del Instituto Nacional de Migración (INM), al no querer concretar los trámites que necesitan para internarse legalmente en el país.

Richard N, migrante de esa nacionalidad, afirmó a EL ORBE que les ponen innumerables trabas para obtener los documentos que les permitan salir de Tapachula y poder continuar su viaje al Interior del país.

Según narró, ya son más de cinco meses en que han tenido que ir a citas, entrevistas y papeleos en las oficinas de Migración y aún no hay nada concreto, por lo que consideraron que sus derechos como seres humanos no cuentan.

Recalcó que en las Oficinas de Regularización Migratoria, el personal del INM sólo atiende a 20 de sus connacionales al día, cuya lentitud ha hecho que miles sigan varados en la ciudad y sin recursos para poder subsistir.

Por ello, aseguró, están exigiendo al gobierno de México que se agilicen los procesos administrativos para que puedan abandonar definitivamente a Chiapas.

Explicó que la mayoría de sus connacionales acuden desde la noche y en la madrugada a ocupar los primeros lugares de atención en las oficinas de regularización, ya que todos los días existe gran afluencia de personas que llegan a realizar sus trámites migratorios.

Se estima que en Tapachula se encuentran varados alrededor de 3 mil 500 haitianos desde hace meses, cuya intención es la de obtener su Tarjeta de Visitante por Razones Humanitarias (TVRH) para poder irse a otro Estado del país, ya que consideran que en Tapachula no existen las condiciones para establecerse.

Señaló que, la mayoría de sus paisanos salieron de su país huyendo la pobreza y de persecuciones políticas y al hacerlo, tuvieron que migrar con su familia.

Para lograr obtener algún recurso mientras dura el trámite migratorio, reconoció que se han dedicado a vender productos de manera ambulante; otros se desenvuelven como albañiles en algunas construcciones y de estibadores en los mercados del centro de la ciudad.

Sin embargo, piden que se agilice el trámite para buscar otros horizontes fuera de Tapachula.

El que permanezcan en la ciudad, junto con decenas de miles de indocumentados de otras nacionalidades, no ha sido bien visto por la sociedad y, por lo contrario, exigen a las autoridades que, o los deportan por estar ilegalmente en el país, o les entregan los documentos para que se vayan a los Estados Unidos.

Y es que muchos de los extranjeros varados en Tapachula y en los municipios aledaños, utilizan los espacios públicos como sanitarios, así como para drogarse y protagonizar enfrentamientos.

Además, la participación de migrantes en los delitos comunes y graves en la región, como asaltos, robos y homicidios, es cada día más frecuente.

Se cree que su sola presencia en el centro de la ciudad ha sido uno de los factores para que los consumidores y turistas se alejen y con ello se desplomen las ventas y la contratación de servicios.

Lo peor de todo es que la franja limítrofe entre México y Guatemala sigue abierta de par en par, y por ahí pasan todos los días cientos de migrantes que buscan también ser beneficiados con programas gubernamentales y quedarse a vivir en la región. EL ORBE/ Marvin Bautista