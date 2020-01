Habitantes de “Los Palacios” se Organizan Contra los Delincuentes

* Se Agrupan Para Realizar Rondines.

Tapachula, Chiapas; 10 de Enero.- Ante la ola de inseguridad que se ha presentado en el fraccionamiento Los Palacios, los habitantes se han organizado, ya que los cuerpos policiacos no llegan a realizar rondines, informó Pedro Velázquez López, habitante.

Dijo que les preocupa la ola de inseguridad que se vive, cuando necesitan auxilio de la policía, llegan, pero no accionan, sólo se dedican a levantar datos, en lugar de implementar operativos, situación por la que decidieron organizarse y salir a realizar rondines.

Cuando a veces llega la patrulla, según ellos a vigilar, solamente lo hacen por algunas calles, pero no entran a los andadores, por lo que han decidido tomar acciones, agregó.

También tienen problemas con el alumbrado público, son muchas las lámparas que están fundidas, por lo que ante la falta de respuesta de la autoridad, se han visto en la necesidad de comprar lámparas, pero eso es insuficiente, mientras que la autoridad no cubre esa deficiencia.

Velázquez López señaló que las lámparas cuestan entre 300 y 400 Pesos, y así es como hay un poco de alumbrado en Los Palacios, esperan que los tomen en cuenta.

El camino del fraccionamiento hacia la ciudad está en muy malas condiciones, situación que les afecta porque los camiones Tapachultecobus se encuentran convertidos en chatarra y prestan deficiente servicio.

Hay que salir más temprano para poder llegar a tiempo al trabajo o a la escuela, indicó, y les preocupa estar abandonados por las autoridades, “queremos que pongan atención el Presidente Municipal o los encargados de las dependencias, estamos en el abandono, nuestros niños ni siquiera tienen en dònde jugar, lo hacen en la vía pública, con el riesgo de ser atropellados por algún vehículo”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González