Sectores de la Sociedad Civil Anuncian Sellar la Frontera Sur Para Impedir el Ingreso de Migrantes

*LA FEDERACION DESTINA LOS PROGRAMAS GUBERNAMENTALES PARA MANTENERLOS, MIENTRAS QUE AL CAMPO MEXICANO LO TIENE EN EL OLVIDO. *EXIGEN AL INM Y GN APLICAR EL ESTADO DE DERECHO, SALVO CONTRARIO ESTAN OBLIGANDO A LA SOCIEDAD A TOMAR ACCIONES.

Tapachula, Chiapas; 13 de Enero.- Grupos sociales de la zona rural y urbana de diversas regiones del Estado, ya están preparados para impedir la entrada de indocumentados a Chiapas, sostuvo el abogado representante de la Organización Popular Indígena, Hugo Próspero García.

En víspera de la salida éste miércoles de otra caravana de migrantes de Centroamérica hacia Chiapas, indicó que están en contra de la llegada de más indocumentados.

Esto, dijo en entrevista, debido a que el Gobierno les da a ellos dinero, ayuda y los beneficios de los programas gubernamentales, mientras que a los chiapanecos no les da nada.

«La gente en el campo se están muriendo de hambre,. Nada más vean cuánto bajó el precio del café», recalcó.

Ante ello, señaló que decidieron unirse y, aún cuando asegura que no se trata de grupos de choque, buscarán rechazar ante las autoridades la llegada de esos indocumentados.

Consideró que durante los últimos meses, esos grupos de extranjeros no llegaron de manera legal y que se metieron al país violentamente.

Muchas de esas personas se quedan varadas en Tapachula y en los municipios de la región, comentó, porque no pueden salir a falta de documentación.

Luego, se refirió a los extranjeros de color, como los africanos, haitianos, cubanos y de otras nacionalidades, de quienes dijo, se han posesionado del centro de la ciudad, incluido el Sendero Peatonal, para ofrecer diversos servicios y comercio informal.

Indicó que los cuerpos de seguridad los corretean en el Parque Central, pero no los logran sacar, mientras que los de Servicios Públicos tampoco los pueden meter en cintura como a los mexicanos.

Por ello, anunció que habitantes de esta región conformaron grupos para exigir que ese tipo de personas ya no entren al país.

«La Frontera Sur de Chiapas es porosa y se pueden meter por donde quieran. En todas las regiones les vamos a exigir a la Guardia Nacional (GN) que impida el paso de los indocumentados», apuntó.

Además, que han visto que en las caravanas que llegan hay brotes de violencia como las que han ocurrido en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, ubicada en el norte de Tapachula, «que es una cárcel para ellos; porque están detenidos, aunque las autoridades digan que no».

Hizo remembranza de que ahí se han suscitado muchos actos violentos que perjudican a toda la sociedad.

También que la sola presencia de los migrantes mantiene en psicosis a la sociedad y para ello puso como ejemplo que antes, las familias llegaban a divertirse al parque central, pero que han dejado de hacerlo porque ahora está lleno de indocumentados, no solo los domingos sino todos los días de la semana.

Adelantó que, dentro de las acciones que tienen previstas para los próximos días, es que algunos grupos civiles se van a concentrar en la frontera para tender un cerco humano y no permitir la entrada de los indocumentados.

«Vamos a obligar al Instituto Nacional de Migración que haga su trabajo, porque los agentes viven muy bien, tienen buenos carros y casas, pero nunca desquitan su sueldo como debe de ser», recalcó.

En el caso del aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, le exigió «que se ponga las pilas, porque aquí no estamos para recibir tanta gente y porque él no puede ni siquiera atender las necesidades de los tapachultecos».

En ese sentido, comentó que el Gobierno Municipal está pidiendo que la sociedad pague el impuesto predial porque supuestamente no hay recursos en las arcas, «entonces, ¿con qué dinero van a recibir a toda esa gente que viene?, porque ni siquiera seguridad les van a poder brindar».

Puntualizó que las autoridades deben cumplir sus obligaciones y sellar la frontera, para evitar que la sociedad tome la justicia por sus propias manos y responda con violencia el intento de llegada de todos esos migrantes. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello