Certeza Jurídica Para el Patrimonio de las Familias: REC

Durante la entrega de escrituras públicas, certificados y títulos de solar urbano a 421 familias de Tuxtla Gutiérrez, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas enfatizó que el hecho de que quienes poseen un inmueble cuenten con un documento jurídico que acredite la identidad, contribuye a combatir la corrupción e impunidad que se daba en este rubro.

Ante las personas beneficiadas, el mandatario señaló que estas acciones forman parte del Programa de Regularización de la Tenencia de la Tierra y Escrituración de Inmuebles, que se implementó para que más chiapanecas y chiapanecos tengan certeza sobre su patrimonio, por lo que en 2019 se entregaron cerca de mil 500 escrituras, y este año se continuará cumpliendo con esta responsabilidad.

Apuntó que en administraciones anteriores no les importaba este tipo de regularización, con tal de que la gente tuviera temor al no poder comprobar legalmente la pertenencia, obligándola a participar en actos o inclinarse a ciertas ideologías: “Hay personas que durante más de 20 años batallaron por tener un documento que les diera seguridad sobre su hogar. Era injusto que no se tomaran estas medidas”.

En este sentido, Escandón Cadenas pidió a la ciudadanía no dejarse sorprender por vivales, principalmente si son servidores públicos, y denunciar sin temor cualquier condicionamiento o acción ilícita a la que quieran someterla, ya que ahora, aseguró, las autoridades están del lado del pueblo.

Al tomar la palabra, el director general de la Promotora de Vivienda Chiapas, Freddy Escobar Sánchez, subrayó que gracias a la unión de voluntades de los tres órdenes de Gobierno, en Chiapas se está cumpliendo uno de los retos importantes de esta administración para que cada día más personas cuenten con un patrimonio digno y legalmente regularizado.

Tras reconocer las tareas que el Gobernador ha emprendido para disminuir los asentamientos irregulares, el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, dio a conocer que la entrega de estas escrituras se realiza entre la Promotora de Vivienda, el Registro Agrario Nacional y el Ayuntamiento, con el objetivo de devolverles la certeza jurídica de sus propiedades a las familias capitalinas.

En representación de las y los beneficiarios, Carolina Mancilla Hidalgo expresó que tener en las manos las escrituras públicas y certificados parcelarios les brinda tranquilidad, ya que podrán heredar un patrimonio a sus hijos e hijas. Asimismo, destacó que estos documentos son muestra del esfuerzo conjunto y compromiso de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal por el bien de la gente que más lo necesita.

Asistieron la diputada Nairobi Ojeda Arellano, presidenta de la Comisión de Reforma Agraria del Congreso del Estado; la síndica del Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, Karla Burguete Torrestiana; el encargado del despacho del Registro Agrario Nacional en el Estado, Mauro Valle Santiago; integrantes del Colegio de Notarios de la zona Centro del Estado, así como habitantes de las colonias Lomas de Mactumactzá, Ampliación Insurgentes y Buenavista. Boletín Oficial