Caravana Migrante Intenta Ingresar por la Fuerza Fueron Detenidos por la Guardia Nacional e INM

* SE CONGRATULAN TAPACHULTECOS POR ESTAS ACCIONES, YA QUE ESTAMOS CANSADOS DE TANTO MIGRANTE QUE SÓLO VIENE A DELINQUIR A LA REGIÓN.

* CIENTOS DE EXTRANJEROS PASARON POR LOS FILTROS DE SEGURIDAD CON IDENTIFICACIONES, MIENTRAS QUE LA GRAN MAYORÍA SE QUEDÓ EN TECÚN UMÁN, ESPERANDO A LOS REZAGADOS, DE LOS QUE SE CALCULAN SON CERCA DE 10 MIL, Y PRETENDEN ENTRAR A LA FUERZA.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Miles de migrantes hondureños y salvadoreños intentaron entrar al país de manera masiva en la mañana de este sábado por el Puente Internacional ‘Rodolfo Robles’, en el municipio de Suchiate, pero fueron contenidos.

Estos son la primera parte de la caravana migrante que partió desde el martes por la noche de San Pedro Sula, en Honduras, pero muchos más aún están en camino.

Este grupo, que se calcula podrían ser unos seis mil, arribaron en las últimas 72 horas a la comunidad fronteriza de Tecún Umán, en lado guatemalteco, descansaron, se reorganizaron y buscaron entrar a Chiapas en caravana.

Sin embargo, elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Federal cerraron los accesos, mientras que el contingente buscaba derribar las cercas, pero no lo consiguieron.

Una comisión de funcionarios mexicanos se presentó ante ellos y les dijo que podrían entrar, pero de manera ordenada, a lo cual accedieron.

Los formaron y permitieron que grupos de 20 personas cruzaran el puente, presentaran sus identificaciones, cumplieran con otros requisitos y llenaran un formulario de solicitud de una tarjeta de visitante.

Ahí, el Gobierno Federal les dio la bienvenida y, según los primeros migrantes que pasaron, les ofrecieron cuatro mil empleos y otros apoyos.

Sin embargo, que para ser beneficiados tendrán que quedarse a vivir en Tapachula, en espera de una resolución migratoria. Es decir, quedarán varados como otros 50 mil que ya deambulan en la ciudad desde hace varios meses.

Al final de la tarde, muy pocos pudieron enlistarse y la gran mayoría tuvo que retornar por no poder acreditar su identidad.

Otros ni siquiera hicieron el intento. Se teme que entre estos últimos pudieran haber quienes buscan ocultar quiénes son y de dónde vienen.

Los que pasaron fueron canalizados para que recibieran atención médica, comida, agua y otros apoyos en un refugio temporal.

El problema son los que no han podido pasar, que son la mayoría, porque se cree que tratarán de pasar violentamente, como lo hicieron durante la semana en los límites de Honduras y Guatemala.

Por eso fue reforzada la vigilancia y las protecciones en el puente Internacional, pero podrían optar por cruzar el río caminando, ya que los niveles del afluente son demasiado bajos.

También hay recorridos policíacos en áreas urbanas de los municipios de la región, luego de que hay malestar entre grupos civiles que podrían enfrentar a los migrantes. EL ORBE/ Ildefonso Ochoa Argüello