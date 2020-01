Comercio Informal y Prostitución Invaden el Centro de la Ciudad

* El “Pelón” Apático a Estos Flagelos.

Tapachula, Chiapas; 18 de Enero.- Comercio informal y prostitución ahogan a Tapachula, lo que se vuelve una condicionante para la inseguridad y que además ponen en riesgo a la juventud, afirmó representante de mujeres empresarias.

Al transitar por las calles se puede percibir que el comercio informal está muy mal, es algo que golpea a la economía del comercio establecido y se está siempre a la espera de que es lo que va a hacer el Ayuntamiento, afirmó Ana Mirna Villalba Matheu, Presidente de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo Tapachula (AMEXME).

En el caso de la migración señaló que es algo preocupante, sobre todo porque no es posible que la autoridad correspondiente no está haciendo algo, “no puedo creer que viene una persona y violenta todo en mi hogar, salgo a la calle y ya da miedo”, agregó.

Con la llegada de esta otra caravana lo único que va a ocurrir es que los problemas en la ciudad se van a incrementar, y dijo no estar de acuerdo en que se trate mal al ser humano, pero tampoco se trata de minimizar un acto que a todos los ciudadanos está afectando con la llegada de más migrantes.

Lamentó que actualmente lo primero que hay que hacer es buscar un cerrajero para ponerle doble llave a la puerta de tu casa, ya no se sabe qué le pasa al vecino ni al de enfrente, es preocupante que con la inseguridad se ha dejado de tener esa conciencia de convivencia familiar a causa de un grupo de personas que, aunque tengan derechos humanos y necesidades, viene a afectar a quienes nada tienen qué ver con su situación.

Otra de las preocupaciones en la ciudad es que en cualquier esquina puede verse una fila de mujeres ejerciendo la prostitución, situación que preocupa a las familias por los jóvenes, además los problemas de salud, los brotes de enfermedades ahí están y nadie se explica por qué las autoridades no dicen la verdad.

“Sí quisiera que de alguna manera nos permita este gobierno municipal participar en todas sus actividades para que podamos sugerirle, y sobre todo vigilar que las cosas se hagan como se están llevando a cabo, en una buena organización y trabajar en equipo, pues es el reto mayor no sólo para la Asociación sino para toda la comunidad tapachulteca”, afirmó. EL ORBE / Rodolfo Hernández González