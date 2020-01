Necesario Cuidar el Medio Ambiente: REC

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas realizó la entrega de fogones ecológicos a 963 familias de 47 localidades de 25 municipios de la entidad, desde el municipio de Mitontic, donde destacó que con estos apoyos se obtienen diversos beneficios a la salud así como ambientales, pues se evita que la población inhale humo permanentemente y disminuye el corte de árboles para la obtención de leña.

Acompañado de la presidenta honoraria del DIF estatal, Rosalinda López Hernández, Escandón Cadenas invitó a la población a sembrar árboles maderables y frutales para tener un entorno mejor y que ello les permita elevar las oportunidades de desarrollo, al tiempo de hacer un llamado a la población de todo Chiapas y México a hacer conciencia sobre las consecuencias que ocasionan los incendios forestales, porque no solo peligran la flora y la fauna, sino también la vida de las personas.

En este sentido, aplaudió la iniciativa de los pueblos indígenas de evitar las quemas agrícolas: “Lo que queremos es que siempre caminemos juntos para seguir dando buenos ejemplos al mundo de que en los pueblos tradicionales hay riqueza y una gran cultura, no sólo para practicar la tolerancia y buscar el bien común sino para cuidar la madre tierra, lo que permitirá que nos dé más alimentos y no contaminaremos más al mundo, al contrario, tendremos siempre oxígeno limpio”.

Asimismo, tras su compromiso de continuar manteniendo un Gobierno cercano a la gente, el mandatario estatal se comprometió ante las y los habitantes a rehabilitar una carretera y dotarles de una ambulancia que complete el servicio médico para Mitontic; asimismo, reconoció el respaldo que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador brinda de manera permanente a la población más necesitada.

“El actual Gobierno ya es diferente porque por primera vez en la historia tenemos un Presidente de la República que trabaja por y para la gente. Es un hombre humano y sensible que ha recorrido todos los municipios de México y conoce las necesidades más urgentes. Por eso, todos los apoyos llegan directo a la gente”, señaló.

En su intervención, el director general del Sistema DIF Chiapas, Ángel Carlos Torres Culebro, indicó que en atención a la instrucción del mandatario chiapaneco de diseñar programas que se basen en las necesidades del pueblo, se entregaron 963 fogones ecológicos a igual número de familias pertenecientes a 47 comunidades ubicadas en 25 municipios, con la finalidad de mejorar sus condiciones de vida, evitar enfermedades respiratorias y percances en casa, así como disminuir el consumo de leña.

En tanto, el secretario para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Emilio Ramón Ramírez Guzmán, sostuvo que este Gobierno es incluyente y trabaja sin simulaciones otorgando especial atención a los pueblos originarios que, precisó, “antes estaban en el olvido, bajo la opresión, el racismo y la pobreza”, y dejó en claro que hoy se atiende a todas y todos sin importar las creencias, clases sociales y mucho menos colores partidistas, aplicando el principio del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador: por el bien de todas y todos, primero los pobres.

Por su parte, la presidenta municipal constitucional de Mitontic, Manuela Martínez Ico, agradeció, en representación de su pueblo, los apoyos que recibieron de manos del Gobernador y la Presidenta Honoraria del DIF estatal, pues a través de esas acciones se demuestra el gran interés que tiene el mandatario en las personas de las regiones más marginadas, “seguiremos trabajando y caminando junto a usted, para que nos vaya bien a todos”.

Asimismo, el presidente municipal por Usos y Costumbres de Mitontic, Erasto Ordóñez Rodríguez, expresó que actualmente el pueblo es testigo del trabajo que el Gobernador realiza a favor de las familias más vulnerables, a través de apoyos que mejoran la calidad de vida de quienes más lo necesitan.

Estuvieron presentes el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos; la directora general del Instituto de Beneficencia Pública del Estado, Deliamaría González Flandez; los presidentes municipales de Santiago El Pinar, Sebastián Gómez Gómez, y de Huixtán, Javier Sebastián Jiménez Santis; así como las Presidentas de los DIF Municipales, autoridades tradicionales y habitantes de los municipios de Aldama, Amatenango del Valle, Chalchihuitán, Chanal, Chenalhó, Jitotol, Huixtán, Mitontic, Tapalapa, Tenejapa, Larráinzar, Oxchuc, Siltepec y Zinacantán.