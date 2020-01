Exigen a Gurría Seguridad En el Mercado San Juan

Tapachula, Chiapas; 21 de Enero.- Preocupa a comerciantes la ola de inseguridad que se vive en la ciudad, situación por la que consideran que es necesario que las autoridades pongan en marcha acciones de prevención y combate a ese flagelo.

Miguel Ángel Gálvez Reyes, vecino de la colonia ‘1º de Mayo’, ubicada en la parte posterior del Seguro Social y comerciante en el mercado “San Juan”, dijo que es integrante del Comité de Consulta y Participación Ciudadana, y una de sus preocupaciones es la seguridad en Tapachula.

Aseguró que se deben de realizar acciones de prevención del delito a través de los medios de comunicación, pero también tener mucho cuidado cuando se acude a una institución bancaria, tratar de ser lo más discreto con el efectivo que se maneje, lo mismo que cuando se acude a realizar las compras.

“Soy un ciudadano más que vive en riesgo, lo cual me preocupa, en lo personal quiero que en Tapachula se vuelva a tener esa confianza que existía hace algunos años, que nuestros hijos, padres y familiares puedan salir a la calle a caminar, a tomar el sol, a sentarse en sus banquetas por las tardes”, agregó.

Gálvez Reyes indicó que también preocupa la situación económica, la crisis que se vive, “nosotros como habitantes de la zona fronteriza estamos resintiendo toda la situación de la delincuencia y eso no es posible, pido a través de este medio que las autoridades participen de la mejor manera, no nada más buscando estadísticas sino buscando la manera de solucionar la ola delictiva”. EL ORBE / Rodolfo Hernández González