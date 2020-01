«Imposible que INSABI dé Gratuidad Completa»: Narro

Ciudad de México; 27 de Enero.- Es «absolutamente imposible» otorgar servicios médicos y medicamentos gratuitos a toda la población, consideró José Narro Robles, exsecretario de Salud. Hacerlo tendría un costo de 350 mil millones de Pesos anuales, y ni siquiera con esa cantidad se podría garantizar el aseguramiento con todos los servicios de primero, segundo y tercer nivel para toda la población.

«Gratuidad completa el 1 de diciembre para todos los niveles, para todos y todas, para todos los padecimientos y necesidades es absolutamente imposible. No hay dinero que pueda alcanzar, no hay países que tengan esto», indicó al participar en la reunión plenaria del Partido de la Revolución Democrática que se celebró en el Palacio Legislativo de San Lázaro.

«Se requerirán, para llegar a algo de esa naturaleza con las condiciones que tenemos en este momento, con la falta de cobertura y con los problemas de salud que afectan al país, cerca de 1.5 del PIB. Estamos hablando de cerca de 350 mil millones de pesos, y eso de todas maneras no nos podría garantizar que tendríamos la gratuidad en todo y para todos, y en los tres niveles de atención. Algunas cosas no dependen sólo de los recursos».

El exfuncionario criticó que a través del Insabi se está fomentando la informalidad laboral aún más que con el Seguro Popular, puesto que los patrones y las empresas podrían buscarse ahorrarse el pago de cuotas al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y argumentar a los trabajadores que no les darán seguridad social, porque ahora existe este esquema. sun