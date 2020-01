Inconformidad de Organizaciones Sociales Ante la Represión Contra Indígenas de Gurría y sus Policías

*PIDEN SU DESAFUERO Y SE DESIGNE UN CONSEJO MUNICIPAL, YA QUE TIENE MUCHOS PROBLEMAS COMO EL DESBORDAMIENTO DEL COMERCIO INFORMAL, LA PROSTITUCIÓN, ANTROS DE VICIO; DESABASTO DE AGUA Y AUMENTO DE LAS TARIFAS POR CONSUMO; LA FALTA DE OBRAS, EL ABANDONO DE LOS ESPACIOS Y LOS SERVICIOS PÚBLICOS.

Tapachula, Chiapas; 28 de Enero.- Diversas organizaciones sociales en el Estado solicitaron este martes el desafuero del aún alcalde, Oscar Gurría Penagos, y la designación de un Consejo Municipal, por los hechos ocurridos este lunes, donde cientos de indígenas fueron agredidos a golpes y con gases lacrimógenos por parte de policías municipales.

Además, porque se desconoce el uso y destino de los casi mil millones de Pesos anuales que tiene el municipio; la falsificación de actas de Cabildo, la violación de amparos judiciales, las contrataciones millonarias con irregularidades, el nepotismo, entre otros.

De igual forma, por el desbordamiento del comercio informal, la prostitución, los antros de vicio; el desabasto de agua y el aumento de las tarifas por consumo; la falta de obras, el abandono de los espacios y los servicios públicos.

Eduardo Evaristo Ángeles Arenas, consejero político del Bloque de Organizaciones Sociales de Izquierda (BLOSI), se refirió a los acontecimientos del lunes, de los que dijo se trataba de una manifestación pacífica de campesinos indígenas de la región de Pavencul.

En entrevista para rotativo EL ORBE, dijo que tienen conocimiento de las necesidades de esa zona rural y de la marginación social en la que viven, y “han sido utilizados como botín político y carne de cañón, pero esa región sigue carente de los servicios básicos”.

Enumeró que no cuentan con agua potable, drenaje, alumbrado público y, principalmente la construcción y rehabilitación de caminos, donde están afectados los habitantes de al menos diez barrios.

Dijo que la situación fue deplorable y que atestiguaron de cómo los campesinos fueron golpeados y arrastrados por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

“Es triste ver que a los más marginados se les trate de esa manera tan vil y cobarde, cuando lo único que estaban haciendo es ejercer su derecho de libertad de expresión”, recalcó.

Al reprobar la postura del Alcalde, se pronunció por su desafuero y la desaparición del Ayuntamiento de Tapachula, para que en su lugar se nombre a un Consejo Municipal, “y por eso hacemos un llamado al Congreso del Estado para que se dé seguimiento a los hechos, porque es momento de que se ponga orden”.

Señaló que, con las acciones de las propias autoridades municipales, en lugar de establecer la paz, abonan al desorden y a la ingobernabilidad,

“Oscar Gurría debe de renunciar por dignidad. El pueblo de Tapachula rechaza total y rotundamente de que esa persona siga como autoridad del municipio”, apuntó al solidarizarse con los periodistas que también fueron agredidos por policías.

Exigimos la Renuncia de Gurría: MAOLN.

Por su parte, dirigentes del Movimiento Amplio de Organizaciones para la Liberación Nacional (MAOLN), realizaron una rueda de prensa en el Parque Bicentenario de esta ciudad, para abordar el tema.

Ahí, Romeo Ibarra Espinoza, consejero político de esa organización, dijo a los representantes de los medios de comunicación que repudian “los actos de represión por parte de las autoridades municipales en contra de campesinos y, muy en especial, a varios periodistas”

Apunto que el MAOLN “no puede ser espectador únicamente y por eso condenamos esos hechos y exigimos la renuncia inmediata del presidente municipal, Oscar Gurría Penagos”.

Dentro de sus argumentos explicó que la ciudad está inmersa en la inseguridad y abandonada, además de que, según él, no hay una buena política de gobernanza en el municipio y por lo mismo hay muchos problemas.

Incluso reveló que la población en las comunidades se está organizando para exigir a las autoridades que resuelvan las demandas sociales.

En el caso específico de la región de Pavencul, opinó que ha estado abandonada y que solamente fue visitada por las actuales autoridades en tiempos electorales.

Consideró que la política de represión implementada por Oscar Gurría contradice a la impulsada por el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

La delincuencia está al orden del día, sostuvo, y el Alcalde solamente manda a los policías y a los de Validad a hacer operativos de extorsión a la población

Hubo Brutalidad y Barbarie: CNTE.

Por su parte, la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) emitió en la tarde de este martes su postura con relación a los lamentables hechos ocurridos en Tapachula.

El vocero de la Sección VII de ese gremio sindical, dijo a los medios de comunicación que condenan enérgicamente “la brutalidad y barbarie con que fueron sometidos y golpeados nuestros hermanos ejidatarios de lucha de la zona alta de Tapachula, principalmente del ejido Toquián Grande y Pavencul”.

Además, dijo, “Detestamos enérgicamente la forma bestial en que fueron atacados los periodistas que cubrían la nota en esos instantes”.

La CNTE responsabilizó al aún alcalde, Óscar Gurría Penagos, por lo que les ocurra a los periodistas detenidos y, así mismo, exigieron libertad de expresión.

Repudiaron también “la aptitud déspota y autoritaria de Óscar Gurría, la Policía Municipal y sus cómplices de la Presidencia”.

Hicieron un llamado al Congreso del Estado y a las autoridades federales y estatales, para destituir del cargo a quienes promovieron esa agresión al pueblo.

Solicitaron, además, apertura al diálogo y solución inmediata a todas las demandas de la sociedad en general.

El magisterio, advirtió, “se declara atento de la exigencia y, en caso necesario, nos declaramos listos para enfrentar al gobierno que sea”.

Liberados los Detenidos…Pero hay un Desaparecido.

Derivados de las acciones de represión emprendidas por la Policía Municipal en contra de los indígenas, fueron detenidos 43 campesinos y una activista social, con profesión también de periodista.

Todos ellos habían sido puestos a disposición por parte de la administración de Gurría y compañía por varios delitos, entre ellos incitación a la violencia, daños en agravio de la sociedad y del Ayuntamiento de Tapachula.

Miembros del Colegio de Abogados del Soconusco se ofrecieron a prestar sus servicios sin costo alguno a favor de los detenidos, por ser de escasos recursos económicos.

Por la tarde fue liberada la activista Cinthia Alvarado, quien el lunes documentaba todo lo ocurrido en la explanada exterior del Palacio Municipal cuando fue detenida y esposada por los uniformados, sin haber una orden de aprehensión de por medio.

Rafael Coronado de los Reyes, primer oficial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal fue el que los puso a disposición del Fiscal del Ministerio Público.

Al salir, la activista explicó a los medios de comunicación la manera en la que fue golpeada por los municipales y llevada al sótano de la Presidencia, donde fue esposada y privada de su libertad.

Más tarde fueron liberados 42 campesinos que habían sido detenidos ese mismo día, pero uno de sus compañeros que aseguran fue detenido y que estuvo apresado con ellos, no aparece.

Por alguna razón que desconocen, no aparece en la lista de los detenidos y que sus familiares reportaron que no había salido, dijeron.

Mientras que cuatro periodistas tuvieron que ser atendidos por médicos por las lesiones que presentaban, ya que fueron agredidos violentamente por los policías y les quitaron sus equipos de trabajo, por lo que presentaron sus denuncias penales en contra de quienes resulten responsables.

Se desconocen las acciones que emprenderán los indígenas, luego de que fueron agredidos cuando llegaron pacíficamente a la ciudad a pedir que fueran escuchados en una mesa de trabajo y, en lugar de atender sus necesidades, les aplicaron la “Ley del Garrote”. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello