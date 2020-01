Que no se Olvide Gurría que el Pueblo lo Pone y el Pueblo lo Quita: Diputado Noroña

*NINGÚN GOBIERNO DEBE REPRIMIR AL PUEBLO, PORQUE NI LÓPEZ OBRADOR LO HACE. *DEBERÍA INVESTIGARSE LA AGRESION QUE SUFRIERON LOS INDIGENAS. *SI EL ALCALDE NO LE ESTÁ ENTENDIENDO A AMLO, PUEDE PERDER EL PUESTO, DESTACÓ EL LEGISLADOR.

Tapachula, Chiapas; 29 de enero. – El diputado federal, José Gerardo Rodolfo Fernández Noroña, lamentó este miércoles la represión policiaca que protagonizaron las autoridades municipales de Tapachula en contra de indígenas que participaban en una mesa de trabajo pidiendo obras sociales.

Incluso dijo que “se pueden cometer errores, pero se tiene que reconocer que no se debe de reprimir al pueblo, No es la manera, de ninguna forma, eso es lo que hemos combatido todo el tiempo”.

El legislador federal, secretario de la Comisión de Energía del Congreso de la Unión, inició este miércoles en Tapachula una gira de trabajo por las regiones Soconusco y Frontera Sur de Chiapas.

Al llegar de la Ciudad de México, convocó a una rueda de prensa en la localidad, donde de inmediato abordó los lamentables hechos ocurridos este lunes en Tapachula, cuando la Policía Municipal arremetió salvajemente contra cientos de jornaleros y periodistas, hasta mandarlos al hospital o detenerlos y ponerlos a disposición del Ministerio Público.

“¿Cómo que golpean a la gente, que los tienen retenidos un día?; ¿Cómo que a una periodista la retuvieron dos días?. El presidente, Andrés Manuel López Obrador, no persigue periodistas y, mucho menos les golpea. Esa no es nuestra política”, recalcó.

Ante los representantes de los medios de comunicación, abundó que “nosotros tenemos que ayudar a nuestro gobierno, pero con esas acciones y comportamientos se está en contra de lo que plantea López Obrador”.

Al referirse a los periodistas golpeados por los uniformados de la administración de Gurría, afirmó que no se debe de tocar a ningún comunicador, por muy crítico que sea. Por lo contrario, dejó en claro que la Cuarta Transformación exige atender esos reclamos.

“Ningún gobierno debe de reprimir, porque ni López Obrador lo hace. Había una mesa de diálogo, pero algo paso y debería de investigarse. Los que sean responsables que asuman y mínimo se disculpen. Si el alcalde no lo está entendiendo, así le va a ir, porque el pueblo pone y el pueblo quita”, insistió el diputado.

Incluso fue más allá al señalar que “si alguien no está entendiendo, lo menos que le puede pasar es que, cuando quiera reelegirse no lo van a reelegir. Pero, en una de esas, hasta pierde el cargo y no sería el primero ni el último caso que ocurriera en Chiapas”.

Para cerrar el tema dejó en claro que “es un llamado de atención fuerte al alcalde y si está soberbio y arrogante lo modifique, sea sensible y asuma que estamos para servir al pueblo”.

RECORRIDO SORPRESA EN EL ISSSTE

A pesar de que no estaba contemplado en su agenda, el diputado decidió hacer un recorrido sorpresa a la clínica hospital del ISSSTE local, escuchar los reclamos de los derechohabientes y sus familiares, además de conocer las carencias de esas instalaciones federales.

Ahí, Noroña criticó severamente que aún los pacientes tengan que comprar hasta la sangre y el material médico que se requiere para ser atendido, del que dijo solamente se trata de un negocio, aun cuando los usuarios pagan sus cuotas.

Jesús Castillo, uno de los familiares de un paciente en coma le dijo que, solamente en sangre y medicamentos, ha pagado ya más de 60 mil peos.

Noroña aprovechó para señalar que hay saboteadores del programa impulsado por el Gobierno Federal, mientras corroboraba la precaria situación del ISSSTE de Tapachula, no sólo en el tema de los medicamentos, sino también de las deficiencias en las instalaciones.

Opinó que “el director del ISSSTE no está haciendo la tarea. El sector salud está peor que el educativo, pero no son problemas nuevos y ante esa problemática en este año se están destinando 119 mil millones de pesos para que se otorgue el servicio médico gratuito a todos los ciudadanos”.

Abordó otros temas como el relacionado a las altas tarifas eléctricas en Chiapas, como uno de los reclamos generalizados más insistentes en las últimas tres décadas.

En torno a ello, indicó que se trata de inconformidades legítimas, por lo que se deberán realizar estudios técnicos en cuanto a las temperaturas que se registran en la costa chiapaneca, para tomarlo como referencia.

Recalcó que hay que fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para que sea más eficiente, “porque actualmente el 40 por ciento de la energía se compra a empresas privadas”.

Acompañado de la diputada federal Maricruz Robledo Gordillo, en cuanto a los conflictos internos que enfrenta Morena, comentó que la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar como dirigente nacional, es ilegal.

En el caso del PRD, afirmó que se encuentre en quiebra y a punto de desaparecer, y recordó que la lucha por la democracia le costó a ese partido más de 600 muertos. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello