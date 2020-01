Equipar Unidades Médicas Para Cuidado de las Familias, un Acto de Justicia Social. REC

Tuxtla Gutiérrez.- Al entregar ambulancias y equipo de unidades médicas de la Jurisdicción Sanitaria VI con sede en Palenque, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas manifestó que fortalecer los servicios médicos y programas preventivos responde a la añeja demanda de contar con ambulancias para un traslado adecuado, reforzar la salud materna y que no falten medicinas ni personal que hagan posible el derecho a la salud, lo cual es una obligación del gobierno y un acto de justicia social.

El mandatario destacó que en la dignificación de estos servicios, que significan salvar vidas, no se escatiman recursos, por lo que anunció que con una inversión conjunta entre los gobiernos Federal y Estatal, en Palenque se construirá un hospital de 60 camas con la tecnología necesaria para atender a quienes habitan esta región; mencionó que ya se tiene el terreno y este año iniciará su construcción.

Tras atestiguar la aplicación de la vacuna de la influenza, subrayó la importancia de la prevención y de encaminar acciones conjuntas con la sociedad para consolidar una cultura del autocuidado, que permita disminuir o evitar riesgos ante cualquier tipo de enfermedad; por ello, pidió al personal de salud y a quienes fungen como avales ciudadanos, hablar con la gente a fin de que proteja su bienestar.

El secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, dio a conocer que se creará un equipo gerencial que visitará las unidades médicas para vigilar que los recursos, insumos y medicamentos se utilicen correctamente, así como evitar el ausentismo del personal médico. “Vamos a terminar con esa histórica problemática, nuestra prioridad es la salud y no les vamos a fallar”.

Detalló que las ambulancias son para el Centro de Salud de Nueva Palestina y el Hospital Básico Comunitario de Santo Domingo, en Ocosingo; los Centros de Salud con Servicios Ampliados de Sabanilla, Marqués de Comillas y Salto de Agua; y una de terapia intensiva al Hospital General de Palenque. Asimismo, informó que ante la emergencia del Coronavirus se han establecido cercos de vigilancia preventiva en los aeropuertos de Tuxtla Gutiérrez, Tapachula y Palenque.

Por su parte, la directora y el aval ciudadano del Hospital Básico Comunitario de Santo Domingo, Janis Méndez Cuba y Nicolás Hernández Gómez, respectivamente, reconocieron el apoyo para mejorar integralmente la infraestructura, equipamiento, insumos, medicamentos y personal especializado de dicho hospital que beneficia a 32 localidades; “estaba olvidado pero hoy el panorama es otro, ya contamos con las herramientas para atender a las familias”.

A su vez, la diputada federal Manuela del Carmen Obrador Narváez, enfatizó el trabajo conjunto con el Gobierno del Estado para que haya mejores hospitales y no exista carencia de medicamentos. Además, señaló la importancia de que el recurso que se aprueba se ejerza a favor de las personas que más lo necesitan: “Eso es lo que hoy constatamos”.

Finalmente, el alcalde de Palenque, Carlos Morelos Rodríguez, precisó que lo entregado por el gobernador será de gran beneficio para Palenque y en general para la región, pues este Hospital General atiende a distintos municipios de la zona y necesita fortalecer su capacidad a fin de poder cumplir con los servicios que la gente necesita.

En este marco, Escandón Cadenas entregó insumos a programas jurisdiccionales de vectores y dio banderazo de salida a brigadas y vehículos nebulizadores para combatir el dengue, zika y chikungunya. Igualmente, los hospitales generales de Yajalón y de Palenque, los hospitales básicos comunitarios de Santo Domingo, Ocosingo, y de Salto de Agua, así como la Unidad Móvil “Dos Ríos”, recibieron dictámenes de Acreditación de Establecimientos y Servicios de Atención Médica.

Estuvieron presentes: el director de Atención Médica, Ariosto Coutiño Niño; el director de Salud Pública, Hermilo Domínguez Zárate; el vicepresidente de la Red Regional de Municipios por la Salud, Región XII Selva Lacandona y alcalde de Ocosingo, Jesús Alberto Oropeza Nájera; la diputada Eduwiges Cabañez Cruz; y el comisariado ejidal de Santa María, Salto de Agua, Timoteo Cruz Montejo; trabajadoras y trabajadores de la salud.