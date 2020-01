Más de 70 Mil Migrantes Deambulan en Tapachula, COMAR Regulariza sin Carta de Antecedentes Penales

*EL CENTRO DE DIGNIFICACIÓN HUMANA AFIRMA QUE CADA DOCUMENTO PODRÍA COSTAR ALREDEDOR DE 20 MIL PESOS. *LA GUARDIA NACIONAL REFUERZA LA VIGILANCIA EN LA FRONTERA, ANTE EL ANUNCIO DE LA LLEGADA DE OTRA CARAVANA.

Tapachula, Chiapas; 30 de Enero.- El coordinador del Centro de Dignificación Humana (CDH) en la localidad, Luis García Villagrán, denunció que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) está expidiendo tarjetas de refugio a miembros de las bandas delictivas de los maras.

En rueda de prensa, dio a conocer nombres de supuestos delincuentes que ya cuentan con ese documento legal que les permite radicar en territorio mexicano y obtener apoyos gubernamentales, sin ser molestados.

Comentó que, para obtener esas tarjetas, los delincuentes estarían pagando alrededor de 20 mil Pesos en sobornos.

Puso de ejemplo a Valentín Nicolás G y Antonio B, supuestos integrantes de la Mara que ya cuentan con la Tarjeta de Refugiado en México.

Mientras, dijo, les están negando ese estatus a familias y mujeres embarazadas que han podido comprobar que vienen huyendo de su país por la violencia y la inseguridad.

Al preguntarle sobre cuántos casos pudieran haber de pandilleros beneficiados con las tarjetas, Villagrán señaló que “son un montón”.

Además, por alguna circunstancia, la Comar está omitiendo la solicitud de antecedentes penales de cada solicitante a sus naciones de origen.

También aseguró que funcionarios de esa Comisión negó la solicitud de refugio a más de mil migrantes en los últimos días y que, para ello, les mintió.

La estrategia fue decirles a las familias centroamericanas solicitantes que tenían que entregarse en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración (INM), en donde supuestamente le realizarían sus trámites, pero solamente fue para deportarlos.

La Caravana del Diablo.

Luis García abordó otros temas, como la “Caravana del Diablo”, que supuestamente partirá de El Salvador y de Honduras hoy viernes.

“Cómo es posible que van a salir de esas naciones y atravesarán todo el territorio de Guatemala sin ningún problema. Tenemos conocimiento de que vienen directamente a Chiapas para confrontar a la Guardia Nacional y, para ello, utilizarán como escudo humano a mujeres y niños”, indicó.

En esa nueva caravana vienen integrantes de la Mara y que la organización de ese movimiento se está realizando a través de las redes sociales, reveló.

Además, que hay alrededor de 500 migrantes apostados en la comunidad fronteriza de Tecún Umán, en espera de que llegue ese contingente y se unan con ellos para tratar de ingresar a territorio mexicano.

Vienen atraídos por los programas gubernamentales de empleo, pero que realmente todo se trata de una farsa porque solamente hay contratados 375 extranjeros en todos los programas federales en esta región, sostuvo.

Según señaló, hay en Tapachula alrededor de 70 mil migrantes deambulando y que muchos de ellos tienen al menos siete meses que solicitaron su regularización migratoria o ser incluidos en esos programas, pero que no les dan respuestas y eso los mantiene en la ciudad.

“No hay trabajo, que no los engañen”, recalcó al indicar que en Tapachula hay un muro burocrático por parte del INM y la COMAR que está dilatando esos trámites y obliga a los migrantes a permanecer en la Frontera Sur.

Refuerzan los Límites Fronterizos.

Mientras eso ocurría, elementos de la GN y del INM han vuelto a reforzar la vigilancia en la frontera entre México y Guatemala, ante la presunta llegada de la “Caravana del Diablo”, que partiría de El Salvador.

En las márgenes del río Suchiate se han incrementado los patrullajes y presencia de los agentes federales, aunque por el momento existe cierta tranquilidad.

Al éxodo se le sumarían hondureños y guatemaltecos que, en otras ocasiones, han sido rechazados o deportados desde México.

Se presume que podrían llegar integrantes de pandillas de Mara Salvatruchas con la finalidad de “enfrentar” a las autoridades mexicanas si intentan frenar su ingreso como lo han hecho en ocasiones anteriores.

Se dijo que en Honduras y Guatemala las autoridades del Centro Antipandillas Trasnacional se encuentran en alerta para detectar, y en su caso, detener a los integrantes de las Maras.

Después de la desintegración de la anterior caravana la semana pasada, la vigilancia en el Suchiate se había relajado.

Ante los anuncios, nuevamente han sido desplegados en la zona para impedir que esos grupos de extranjeros pretendan ingresar a territorio mexicano en forma irregular.

Se dijo que esta “Caravana del Diablo” podría estar integrada por ocho mil personas, aunque las autoridades no tienen información clara de ello. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello