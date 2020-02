Nadie Corre Riesgo en el Monto de su Pensión, no se Rasuran ni se Disminuyen: Zoé Robledo

* EL DIRECTOR GENERAL DEL IMSS DECLARÓ QUE LAS PENSIONES CONTINUARÁN CALCULÁNDOSE EN 25 SALARIOS MÍNIMOS, BASADOS EN LAS LEYES DE 1973 Y 1997. * ASIMISMO, ANUNCIÓ QUE CONTARÁ EL SEGURO SOCIAL CON HOSPITALES MÁS RÁPIDOS Y DE TIEMPO COMPLETO PARA ATENDER A LOS DERECHOHABIENTES.

México.- El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Maestro Zoé Robledo, afirmó que la controversia de tesis que emitió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el recálculo en las pensiones no es una sentencia para las instituciones de seguridad social, sino “un criterio para los juzgados y los tribunales colegiados de menor jerarquía”.

El director general del IMSS Zoé Robledo Aburto, sostuvo un encuentro con editores de medios nacionales, ante quienes dio a conocer las nuevas acciones del Seguro Social, evento donde también estuvo presente nuestro director general Enrique Zamora Cruz.



Durante la conferencia matutina que encabezó el Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, el titular del Seguro Social aseguró que “nadie corre riesgo en el monto de su pensión, no se rasura nada, no hay recálculo, no hay disminución”.

Señaló que esa controversia de tesis emitida por la Segunda Sala no es de aplicación obligatoria, “no significa que estemos en un desacato, sino que no aplica al Seguro Social”.

En este sentido, Zoé Robledo dijo que el IMSS seguirá calculando las pensiones de las personas que están en el modelo de transición entre las leyes de 1973 y de 1997 en 25 salarios mínimos como se ha hecho durante los últimos años.

Explicó que la Corte, en particular la Segunda Sala, estableció un criterio para sus juzgados, no para las instituciones de seguridad social. Lo que estamos planteando es que el criterio de seguir calculando igual sea validado por el Consejo Técnico del Seguro Social, “incluso lo digo, ni siquiera sería necesario, pero más vale tener esa certeza por el órgano de decisión de carácter tripartita, que es el Consejo Técnico”, afirmó.

Subrayó que el Seguro Social continuará calculando la pensión en 25 salarios mínimos, ya que es el trabajo de toda una vida y sería injusto reducirlo a 10. Insistió que esta controversia de tesis de la Segunda Sala no es de aplicación al Seguro Social. Comunicado de Prensa

Listo el Nuevo Hospital del IMSS en Tapachula



Tapachula, Chiapas; 04 de febrero. – Con una inversión que supera los mil 500 millones de pesos, para el 23 de marzo está contemplada la inauguración en Tapachula del nuevo Hospital General de Zona No. 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), primer nosocomio amigo del medio ambiente en México y quinto de ese tipo en el mundo.

Así lo dio a conocer el director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, durante la reunión que tuvo con editores de los medios impresos más grandes en el país, sostenida este martes en la Ciudad de México, en el que el director general del rotativo EL ORBE, Enrique Zamora Cruz, acudió como invitado especial

Este beneficiará directamente a unos 230 mil derechohabientes de la región y contará, entre otras cosas, con siete nuevas especialidades; ocho quirófanos, 180 camas censables y 113 camas no censables.

En términos reales, esa obra representa un incremento del alrededor del 35 por ciento de camas censables en la ciudad, un 21 por ciento más en consultorios de especialidades, 60 por ciento más en quirófanos y 250 por ciento en estudios de laboratorio.

Son casi 30 mil metros cuadrados de construcción, con dos estacionamientos, uno para el personal y otros para los derechohabientes que, en total, son más de mil cajones disponibles.



IMSS ATIENDE A 80 MILLONES DE PERSONAS



Luego comentó que el IMSS atiende a cerca de 80 millones de personas, entre el régimen ordinario con 20 millones de trabajadores y sus familiares, además de 13 millones de personas que se atienden en 19 estados con el programa Bienestar.

Recordó que el Seguro Social durante muchos años pasó por momentos complicados, sobre todo en situación financiera y que después de las reformas de 1997, se hicieron varios planteamientos de cómo se podía crecer en la base de derechohabientes.

Se implementaron nuevas modalidades de contratación, como trabajadores independientes y jornaleros, pero, desafortunadamente no se alcanzaron las metas, ya que, de ese año a la fecha, apenas doscientos mil trabajadores independientes se sumaron.

El mundo laboral tiene otras modalidades, abundó, ya no solamente con las trabajadoras del hogar, como un ejemplo, sino también los de plataformas tecnológica (taxis privados), transporte de entrega de comidas o diversos artículos, entre otros.

Por ello se trabaja en mejorar la capacidad de atención y, en particular, la médica, “porque ahí es donde tenemos los principales problemas”.

Aclaró que durante mucho tiempo se dejaron de hacer inversiones y que desde el 2003 empezó a crecer el número de derechohabientes a un ritmo equiparable a la inversión que se hacía cada año, “y eso nos tiene en una situación complicada al tener necesidad de 67 camas por cada mil derechohabientes adscritos a medicina familiar, cuando en los años ochenta era de 2 por cada mil.

“Se dejó de invertir, se privilegió el tema financiero específicamente y solamente se escuchaban mensajes y discursos. Esta institución nació hace 77 años para darles seguridad social a todos los trabajadores y ahora se deben de implicar a los informales”, abundó.

Habló de las unidades de tiempo completo para empezar a realizar cirugías programadas los fines de semana y en las tardes, es decir, aprovechar una cantidad enorme de quirófanos que no se están utilizando y reducir los tiempos de espera para las operaciones.

La intención de este año es de pasar de cerca de 16 mil cirugías en el programa piloto de tiempo completo que se hicieron en el 2019, a cerca de 70 mil, y seguir creciendo hasta tener a todos los hospitales de segundo y tercer nivel, operando los fines de semana en cirugías programadas.

Se aplicará una estrategia similar en el tema de las consultas, para pasar de las 400 mil del año pasado a una meta para este 2020, de al menos 900 mil.

La tercera acción será la relacionada a la admisión continua, porque en unidades de medicina familiar, muchas veces en la noche están cerradas y no funciona urgencias no quirúrgicas, y eso se ve reflejada en pasillos saturados con camillas de personas que esperan atención.

El planteamiento es que, antes de que acabe esta legislación, en las cerca de mil 500 unidades de medicina familiar, ya se tenga admisión continua las 24 horas.

Tan solo este año, el presupuesto del Seguro Social en inversión física es de cerca de 13 mil millones de pesos, alrededor de 15 por ciento más que el año más alto del sexenio pasado.

A la par de eso, este año se está llevando a cabo una de las contrataciones más grandes en la historia de la institución con 9 mil nuevas plazas, sin contar las vacantes.

Esas acciones implicaron más personal y también supuso una reflexión que tenía que ver con quién hace todo eso; es decir, los cerca de 450 mil trabajadores que tiene el Seguro Social, que casi el noventa y ocho por ciento están adscritos a una de las 35 delegaciones.

Hay casos muy específicos, por ejemplo, Sonora, en donde una especialidad en particular se convierte difícil de conseguir, como el caso de los radiólogos.

“Creemos que el IMSS ofrece oportunidades para hacer un plan de vida profesional al interior del propio instituto, que hay lugares en donde trabajando con los gobiernos estatales y municipales, podemos generar ese tipo de incentivos para que los doctores quieran ir a esos lugares”, comentó.

Hay otras regiones, como Tamaulipas, donde en ciertos puntos, por motivo de alguna situación de inseguridad, se torna complicado; sin embargo, los doctores de IMSS-Bienestar a quienes se les ha ido ofreciendo a partir de un criterio de lejanía, de conectividad y también de situaciones, digamos de rezago social, se les ofrecen sobresueldos que van de entre cinco y 20 por ciento. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello