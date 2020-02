Exhorta Derechos Humanos al Congreso No Solapar a Oscar Gurría

*No Más Impunidad en Tapachula. Castigo a los Responsables.

Tapachula, Chiapas; 6 de Febrero.- La Comisión Internacional de los Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado este jueves a los Diputados del Congreso del Estado, a no solapar más al aún alcalde de Tapachula, Oscar Gurría Penagos, y aplicarle todo el peso de la ley, “para el restablecimiento del estado de derecho y la credibilidad de las instituciones”.

En entrevista para rotativo EL ORBE, el representante del organismo en Chiapas, Edy Francisco López Díaz, dijo que las pruebas sobre la violación flagrante de los derechos humanos y constitucionales en contra de cientos de indígenas y de cinco reporteros durante los lamentables hechos del “Lunes negro”, en plena alcaldía, han indignado a todo México.

“Los legisladores en Chiapas tienen hoy la oportunidad de demostrar que en Chiapas nadie está por encima de la ley y que no permitirán más impunidad en Tapachula”, señaló.

Recordó que, en las votaciones del 2018, los mexicanos salieron a votar libremente por el candidato de su preferencia, pero, al concluir el proceso, se inclinaron a favor de un cambio radical, con la promesa de frenar la corrupción, las injusticias y, sobre todo, la impunidad.

Dejó en claro que no solamente los vergonzosos hechos ocurridos el pasado 27 de Enero en el centro de la ciudad, deben ser motivo de escrutinio en el actuar de Gurría Penagos y del resto del Ayuntamiento, sino también de infinidad de atropellos que, a su consideración, se han cometido públicamente en la ciudad, sin que ninguna otra autoridad lo impidiera.

“Estamos siendo testigos de cómo las autoridades en Tapachula pueden pisotear la ley, las normas internacionales y todo reglamento que rige nuestras vidas. Es tan cínico el actuar que nos hace pensar que pudieran estar cubiertos también de un halo de inmunidad”, indicó.

Para ello, recordó que Gurría Penagos, acuerpado por el resto de los integrantes del Cabildo, han utilizado la fuerza pública, los policías pues, en contra de diversos sectores vulnerables de la sociedad, durante el año y medio que lleva al frente de la administración local.

Como ejemplo, mencionó las lamentables imágenes del año pasado cuando un grupo de policías municipales agredieron a golpes a un niño y una mujer que participaban en una manifestación pacífica en el centro de la ciudad, los detuvieron y subieron por la fuerza a una patrulla.

Algo similar ocurrió con recolectores de basura en triciclos, pepenadores, comerciantes y otros sectores de la sociedad.

Aunado a eso, consideró que ha habido infinidad de señalamientos de parte de la sociedad en contra de la administración local, “que hace suponer que están haciendo las mismas cosas que tanto criticaron de administraciones pasadas y que les sirvió de escalafón para sus aspiraciones personales”.

Es tiempo para investigar las manifestaciones de protesta de la sociedad, incluyendo los relacionados al nepotismo y la corrupción, “porque ese es el estandarte de honestidad, transparencia, justicia y cambio que impulsa el presidente López Obrador, y Tapachula no debe ser la excepción”, consideró.

El llamado a los legisladores, dijo, es orientado también a actuar antes de que la polarización en la sociedad lleve a los enfrentamientos entre civiles y autoridades, como ya está ocurriendo.

“¿A quién vamos a responsabilizar si se dan hechos de sangre, con daños colaterales en inocentes?”, cuestionó.

Aclaró que, el caso de Tapachula, no se trata de diferencias políticas sino de hacer respetar la ley, “aunque pareciera que a los funcionarios locales ya se les olvidó que son empleados del pueblo y que están ahí solo para administrar los bienes, pero no eternamente”.

Destitución de los Responsables: Dip. Cinthya Reyes.

Por su parte, la diputada, Cinthya Reyes Sumuano, emitió este mismo jueves un mensaje desde el Congreso del Estado, en el que se refiere a lo que ocurre en Tapachula.

“Derivado de los actos del pasado 27 de enero, donde habitantes de Toquián Grande y Pavencul fueron golpeados brutalmente, condenó enérgicamente la agresión y el abuso de autoridad que sufrieron los ciudadanos por el uso excesivo de la fuerza pública”, indicó.

De igual forma, que “es reprobable ver imágenes donde se violentan las garantías y los derechos constitucionales por el uso de la fuerza de las autoridades”.

La Diputada exigió también “una profunda investigación de los hechos, para que este acto no quede impune y, sobre todo, la destitución de quien o quienes resulten responsables”.

“Ya basta de esas viejas prácticas que conllevan a actos de tortura. Recuerden que estamos en un gobierno de transformación. Basta de violencia para nuestro Tapachula”, recalcó.

Mientras, el proceso de juicio político contra Gurría, que anunció en la víspera la también diputada estatal, Olvita Palomeque, avanza. EL ORBE / Ildefonso Ochoa Argüello