Vigilan Posible Nacimiento de un Volcán en Michoacán

* Tras Enjambre Sísmico.

Ciudad de México.- El movimiento de magma no implica necesariamente el nacimiento de un nuevo volcán, pero es necesario vigilar cómo evoluciona el fenómeno, advierte el SSN

El Servicio Sismológico Nacional informó que desde el 5 de enero de 2020 se ha registrado un enjambre sísmico de cientos de vientos en Michoacán, la mayoría al norte de Uruapan y de magnitudes entre 2.9 y 4.1, señaló a través de su cuenta de Twitter.

Michoacán es una zona sísmica con tectónica compleja y vulcanismo activo. La región donde se presenta este enjambre se encuentra en la Faja Volcánica Transmexicana.

El organismo también señaló que existen fallas geológicas activas en la región. En 1997 ocurrió un enjambre sísmico con 230 eventos en esa misma zona y los estudios indicaron que se trataba de actividad en fallas locales.

Los sismos están ocurriendo muy cerca del extinto volcán Paricutín y el volcán Tancítaro. Hasta el momento, no hay indicios de que este enjambre sísmico tenga relación con los volcanes.

Asimismo, el Sismológico advierte que este enjambre «podría ser producido por intrusión magmática. El movimiento de magma no implica necesariamente el nacimiento de un nuevo volcán, pero es necesario vigilar cómo evoluciona el fenómeno».

El SSN señaló que un grupo de especialistas trabaja en los estudios pertinentes, quienes visitan la zona para toma de muestras e instala equipos de medición.

«Se realizan el cálculo y localización de los sismos, análisis espacio-temporal de la sismicidad, análisis de muestras de agua y gases, monitoreo de deformación de la zona, entre otras actividades.

En los estudios tras el enjambre sísmico y el posible surgimiento de un volcán en Michoacán trabajan la UNAM y el Sismológico, quienes piden consultar fuentes oficiales sobre dicho fenómeno.

¿Qué es un enjambre sísmico y por qué se desencadena después de un temblor?

Una secuencia consiste en un evento sísmico principal, seguido de una serie de réplicas de menor magnitud, según explicó a BBC Alberto López Venegas, investigador de la Red Sísmica de Puerto Rico.

Estos sismos principales, a veces pueden estar precedidos de sismos de menor intensidad, llamados «precursores».

Michoacán, de donde vinieron grandes terremotos

La actividad sísmica en Michoacán es intensa. Históricamente, grandes terremotos han ocurrido a lo largo de la costa de este estado como consecuencia de la subducción de la placa de Cocos por debajo de la placa de Norteamérica.

Los terremotos del 19 y 20 de septiembre de 1985 de magnitud 8.1 y 7.6 provinieron de Michoacán, por ejemplo. Estos temblores ocasionaron daños importantes en una amplia zona del centro de País y principalmente la Ciudad de México.

Durante febrero y marzo de 1997 se produjo un enjambre sísmico en las cercanías del volcán Tancítaro, en la parte sur del complejo triángulo tectónico de Michoacán.

Más recientemente, el 11 de abril de 2012, un temblor de poca profundidad y de magnitud 6.4, tuvo lugar en las costas del estado de Michoacán. Este sismo dio origen a un enjambre de 20 sismos entre magnitudes 3.8 y 4.2 en los días siguientes al sismo principal.

En Michoacán hay constante actividad sísmica. En los últimos 10 años, el SSN ha reportado 10 eventos sísmicos con epicentro ubicado en el estado de Michoacán y con magnitud mayor de 5.0

Cuando el volcán Paricutín sepultó dos pueblos

El volcán Paricutín, en México, es uno de los más jóvenes de la Tierra. Cubrió dos aldeas en cenizas y lava en el transcurso de su corta vida útil.

El nacimiento de un nuevo volcán es una ocasión rara. Lo que comenzó como una fisura en el campo de maíz de un agricultor local en 1943, se elevó a una altura de 336 metros en un año.

Durante sus nueve años de vida, el volcán cubrió completamente las aldeas de Paricutín y San Juan Parangaricutiro en México, y solo una parte de la estructura de la iglesia sobrevivió a la lava. SUN