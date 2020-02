Estados que no se Adhirieron al Insabi son Libres de no Hacerlo: AMLO

* En Referencia a los Gobernadores del PAN.

Atlacomulco, Méx.; 8 de Febrero.- El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los Estados del PAN que no se adhirieron al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), son libres de no hacerlo y están en su derecho.

En un encuentro con pueblos Mazahua y Otomí de este municipio, el presidente López Obrador destacó que el nuevo Insabi se creó para garantizar el derecho a la salud, atención médica y medicamentos gratuitos.

«Saben que no soy palero, no soy barbero, no soy lambiscón. Ya sé que algunos no les va a gustar, pero mi pecho no es bodega. Se ha portado al 100 el gobernador del Estado de México (Alfredo del Mazo)», dijo el Presidente.

«Miren en otros casos, no se adhirieron algunos Estados al Instituto de Salud para el Bienestar (…) Están en su derecho, porque son libres, pero en el caso del Estado de México, el gobernador Alfredo del Mazo dijo ‘sí acepto’, un aplauso para Alfredo del Mazo», añadió.

López Obrador federal salió al quite ante las rechiflas y arengas contra el Gobernador priista e hizo una consulta a mano alzada donde ganó la opción de trabajar unidos en lugar de seguir peleando como en los tiempos de campaña.

En la tierra del expresidente Enrique Peña Nieto, López Obrador sacó un pañuelo blanco en señal de que su Gobierno ya terminó con la corrupción tolerada desde arriba en el Gobierno.

«A 14 meses de estar en la Presidencia ya puedo sacar mi pañuelito blanco y decir: arriba, ya no hay corrupción. Se acabó el bandidaje oficial. Eso nos está dando resultados, porque sin corrupción el presupuesto rinde, alcanza, porque cuando hay corrupción sólo una minoría rapaz se beneficia», refirió. Sun