Reciben Diputados Federales Reclamos y Malestar que Vive la Frontera Sur con el Arribo de Migrantes

*MÁS DE 75 MIL PERMANECEN DEAMBULANDO EN COLONIAS Y CALLES DEL CENTRO DE TAPACHULA. *ALGUNOS DROGÁNDOSE OTROS DELINQUIENDO. *SUS PRESENCIA HAN AUYENTADO AL TURISMO Y PROVOCADO LA QUIEBRA DE COMERCIOS.

Tapachula, Chiapas; 10 de Febrero.- En un hecho sin precedentes, los Coordinadores de todas las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados en el Congreso de la Unión, sostuvieron una gira de trabajo por la Frontera Sur de México, en la que conocieron de cerca el tema de los flujos migratorios, pero también escucharon reclamos por la marginación y el olvido a esta región.

Los legisladores vivieron panoramas distintos durante su recorrido. El primero, organizado por el Instituto Nacional de Migración (INM), fue en reuniones a puerta cerrada, sin acceso a la prensa ni a representantes de sectores productivos o cualquier otro de la sociedad.

Otro, con organismos defensores de los Derechos Humanos y de asociaciones afines, en las que se externó las condiciones en las que muchos migrantes viven y son explotados en la región.

Una más, en la que autoridades también mostraron su inconformidad por los recortes de presupuestos, la falta de infraestructura y de programas; mientras que, al concluir, representantes de los medios de comunicación les dibujaron la verdadera radiografía en el que está sumido el Soconusco.

En el recorrido sostuvieron un encuentro con Alcaldes de municipios fronterizos; estuvieron en la Estación Migratoria “Siglo XXI”, en las oficinas de la COMAR, en el albergue del DIF para migrantes, el río Suchiate, entre otros.

70 Mil Solicitudes de Refugio en la COMAR.

Ante los medios de comunicación, la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, dijo que con estas acciones se busca conocer de primera mano y entender mejor el incremento en el fenómeno migratorio de los últimos años.

Así también, para poder explorar las posibilidades desde la Cámara de Diputados para contribuir a afrontar de mucha mejor manera ese fenómeno en el país.

Acompañada del diputado Mario Delgado Carrillo, presidente de la Junta de Coordinación Política, dejó en claro que la migración no es nueva, pero sí la dimensión del fenómeno y los retos que de ello se derivan para los municipios.

Dio a conocer que, según datos de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), entre 2013 y 2020, México pasó de mil 200 a 70 mil solicitudes de refugio; y eso supone una presión muy importante, a las instituciones del Estado.

Mientras que, con cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), reveló que los números de personas migrantes que en las Estaciones Migratorias de Chiapas también se han incrementado prácticamente al doble. En 2017 se recibieron 93 mil 846; en 2018, 131 mil 445 personas y, en 2019, 179 mil personas.

“Esta visita no es un punto de llegada sino uno de partida, a partir del cual, las comisiones respaldadas por la Jucopo y por la Mesa Directiva, estarán haciendo un trabajo de análisis para proponer al Pleno de la Cámara de Diputados, eventuales reformas legislativas que puedan abonar a abordar de mejor manera el problema”.

En ese evento la acompañaron los también diputados Coordinadores de sus bancadas, Reginaldo Sandoval Flores (PT), Rubén Moreira Valdez (presidente de la Comisión de Asuntos Frontera Norte); Carlos Romero Hicks (PAN); Jacobo Cheja Alfaro (MC); Verónica Juárez Piña (PRD); Porfirio Muñoz Ledo (Morena); Jorge Arturo Argüelles Victorero (PES), entre otros.

Aunque la Presidente dejó en claro que, independientemente de la afiliación partidista, el Poder Legislativo tiene que hacer la tarea de supervisar cómo están funcionando las políticas públicas y el ejercicio del presupuesto, pero, al mismo tiempo, comprometerse con hacer su parte para atender de mejor manera los problemas de la Frontera Sur.

Dentro de las tareas que se llevan de esta gira de trabajo, según dijo, está el reducir el tiempo del proceso de admisión o de rechazo a las solicitudes de estatus migratorio que dependen del INM, “porque ocho meses es mucho tiempo y eso es lo que está generando otro tipo de problemas alrededor de esas solicitudes”.

Asimismo, fortalecer la coordinación de la COMAR y el INM; e invertir en infraestructura, particularmente pensando en niñas, niños, adolescentes y mujeres.

Y es que, señaló, las estaciones migratorias originalmente estaban pensadas para hombres que eran en su mayoría quienes venían e intentaban cruzar; pero, ahora, hay muchas más mujeres, niñas, niños, adolescentes y familias, incluso, completas.

Así también, incrementar el presupuesto para la COMAR y, en general, apoyar a los municipios de la Frontera Sur en sus necesidades.

Por lo pronto, en la Cámara de Diputados hay presentadas 30 iniciativas de reforma a la Ley de Migración y nueve sobre refugio.

El Impacto del Éxodo a la Economía Regional.

Por su parte, el Diputado Presidente de la Jucopo dijo que la intención de reunirse con los Alcaldes de la región fue para conocer el impacto de la oleada de migrantes que se ha tenido desde el año pasado a la fecha, sobre todo en las finanzas y la necesidad de ofrecer servicios públicos a una población en tránsito que es totalmente fuera de lo común.

Cabe mencionar que, por la mañana, los Presidentes Municipales les dijeron que el presupuesto ni siquiera les alcanza para atender las necesidades de sus gobernados, mucho menos para los migrantes.

Enlistaron los problemas en materia de salud, porque ahora un tercio de las consultas y medicamentos que se ofrecen todos los días en los municipios fronterizos, son para extranjeros.

Según el diputado Delgado, la Estación Migratoria, independientemente de que se haya tratado de mejorar las condiciones apenas el fin de semana, “su infraestructura es bastante digna para atender una población migrante que se ha incrementado de manera muy importante en los últimos años”.

Detalló que, de la población que encontraron en esa estación, menos del 20 por ciento ha solicitado refugio al Gobierno mexicano.

“Las cifras que nos da Comar son verdaderamente impresionantes. El aumento en las solicitudes de refugio implican un reto en materia de logística y de recursos que el Gobierno mexicano ha tenido que enfrentar de manera inesperada”, abundó.

Así también, que el hecho de que haya aumentado la solicitud de refugiados de 2013, de mil 296 a más de 70 mil el año pasado, “es un reto sin precedentes, y para este año, la cifra de enero ya es 50 por ciento mayor a la cifra de ese mismo mes, pero del año pasado. Si la tendencia continúa, al cierre del 2020 podría ser un 50 por ciento más de solicitudes de refugio”.

Escucharon diversos puntos de vista de organizaciones no gubernamentales, detalló, como el Centro de Derechos Humanos “Fray Matías”, la Coordinadora del Servicio Jesuita a Refugiados, la asociación Una Mano Amiga, y la coordinadora estatal de Save the Children.

“Nos llevamos mucha tarea para poder contribuir al marco legislativo y mejorar las condiciones de lo que se vive aquí en la frontera, puntualizó.

Luego, cada uno de los Diputados representantes de las fracciones parlamentarias expresó su opinión sobre el tema migratorio y de las conclusiones a las que llegaron con esta gira de trabajo.

No Hagan Caso a los Designios de Trump: Muñoz Ledo.

Por su parte, el diputado Porfirio Muñoz Ledo se inconformó en varias ocasiones durante la gira de trabajo. Primero porque no permitieron a la prensa que entrara a la Estación Migratoria “Siglo XXI” y exigió a las autoridades que se abrieran las puertas, porque no era una cárcel.

Al final de cuentas no le hicieron caso. Es más, varios Diputados también quedaron en la calle, porque no los dejaron pasar.

Algo similar pasó en el resto de los eventos, porque tampoco dejaron entrar a los comunicadores, sino hasta el final, en una rueda de prensa a la que no estaba invitado Muñoz Ledo. Sin embargo, se presentó y exigió un espacio, por su derecho.

Ahí expresó estar en desacuerdo en lo que dijeron varios de los Diputados presentes. E incluso hizo un llamado al Gobierno Federal para que se apegue a lo que establecen la Constitución y no hacer caso a los designios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Se pronunció en contra de que mantengan varados a los migrantes en Tapachula en espera de un documento que les permita seguir su camino a Norteamérica, ”porque México está obligado por estos ordenamientos jurídicos a dejar pasar a los migrantes, con un registro previo”.

“Estados Unidos ha querido desde hace tiempo sellar sus límites con territorio azteca, y como no lo ha logrado, ahora insiste en que México cierre el paso de los migrantes por su frontera sur”, sostuvo.

“México le está haciendo el favor a los americanos, siempre se les ha hecho, pero bajita la mano. Ahora Trump, tiro por viaje, nos ordena que no los dejemos pasar”, apuntó.

Los Reclamos son Como el Hambre: Inevitables.

Aún cuando hubo muy pocas oportunidades y espacios, los representantes de la sociedad que estuvieron presentes hicieron reclamos a los legisladores.

Les dijeron que no hay obras de parte del Gobierno, que las necesidades y los rezagos siguen creciendo y que hay una gran diferencia entre la frontera norte con la del sur y que, incluso, se tenga que aplaudir su visita, a pesar de que no tienen qué informar.

En la rueda de prensa, EL ORBE también participó y encaró a los Diputados al decir que “es un día histórico, porque es la primera vez que todos los Coordinadores de las fracciones parlamentarias representadas la Cámara de Diputados, vienen a Tapachula, desde que el Soconusco se integró a México, hace muchos años”.

Celebramos, agregó el representante del rotativo, “que hayan venido todos juntos ustedes a luchar por los derechos humanos de los migrantes, se los agradezco mucho, pero les agradecería más que la próxima vez, lo hagan por los mexicanos, por los que vivimos acá. La otra cara de la moneda”.

Fue más allá al decir que los escuchó a todos ellos defendiendo los derechos de los migrantes, “sin tener ni la más remota idea de lo que pasa con los migrantes acá”.

Retomó las palabras del diputado Muñoz Ledo que mencionó que Chiapas produce más del 30 por ciento de la energía que consume el país y de la que vende a Guatemala, aunque el reportero le precisó que también es la entidad que tiene la tarifa eléctrica más cara del país.

Entonces vino el silencio. Los Diputados se veían unos a otros. “Tenemos las tarifas más altas aún cuando, según el INEGI, más del 50 por ciento de las comunidades de este Estado, están en extrema pobreza”, abundó el comunicador.

Luego, agregó que Chiapas es primer lugar en cáncer cérvico uterino, en leucemias, en analfabetismo, en desnutrición, “y ustedes nos vienen a hablar de los derechos humanos de los migrantes. Qué triste es eso para mí”.

Recordó que, desde aquel Octubre del 2018, cuando llegó la primera caravana de migrantes, hasta el día de hoy, los reportes señalan que siete de cada 10 delitos comunes que se cometen en la región, son a manos de centroamericanos: incluidos homicidios.

Les reveló que los migrantes tienen hasta relaciones sexuales en las banquetas del centro de la ciudad, tal y como se ha demostrado en videos; fuman marihuana y otras irregularidades que han alejado a los consumidores y al turismo.

Refirió que las ventas en ese sector con presencia de migrantes se han desplomado en alrededor del 70 por ciento, al igual que la llegada de visitantes.

“La gente ya no quiere llegar. ¿Saben cuántas empresas han quebrado?, porque la sociedad tiene pánico de los migrantes. La delincuencia aquí se ha desatado. De ellos son los que ustedes están hablando de que debemos defender sus derechos. La población de aquí tiene una radiografía muy distinta”, apuntó.

De igual forma habló de la tarjeta de Visitante Regional (TVR) con la que llegan alrededor de 2,1 millones de turistas de Guatemala, pero que ahora se las están repartiendo a cualquiera, al igual que otros documentos oficiales.

“Qué bueno que venga el turismo, pero apenas hace una semana, activistas de derechos humanos expusieron las pruebas de que en la Comar se están dando tarjetas a Maras Salvatruchas, a delincuentes, y que se están vendiendo los documentos en 20 mil pesos”.

Los Diputados hacían sus anotaciones. “Nosotros queríamos escuchar de ustedes, acciones”, agregó al narrar que, según los mismos organismos sociales, hay deambulando en las calles de Tapachula alrededor de 70 mil migrantes, una cifra que coincidió con la de los asambleístas.

Muchos de esos migrantes, agregó, “vinieron huyendo de su país y no traen un solo peso. No pueden trabajar y, entonces, ¿de qué están viviendo esos 70 mil, si ustedes mismos están diciendo que no hay presupuesto para los ayuntamientos? ¿De qué comen todos los días? Algunos tienen que delinquir porque tienen que darle de comer a su familia”.

Les agradeció la visita al Estado más pobre, marginado y olvidado del país, “al que no le pudieron dar el mismo IVA e ISR que a la frontera norte, ni el mismo precio de la gasolina”.

Les preguntó sobre qué van a hacer con los 70 mil migrantes varados en Tapachula y las acciones que cada uno de los partidos políticos en la Cámara de Diputados harán a favor de los habitantes de la Frontera Sur, pero no de los migrantes.

La “Visión Romántica” del Centro del País.

El presidente de la Jucopo, Mario Delgado, tomó la palabra para responder esa participación y, ecuánime, mencionó que ese es el balance que tiene que haber en el tema migratorio.

“Por supuesto que tiene consecuencias para nuestro país y las localidades que reciben a los migrantes tienen un punto de vista diferente a la visión romántica que se pudiera tener desde el centro del país”, comentó.

Asimismo, “el reto es, justamente, encontrar ese balance, entre un país fraterno, como lo es México, respetuoso de los derechos humanos, que tenemos retos también en materia de crecimiento, de falta de empleos y de desarrollo en lugares como Chiapas, que es una gran contradicción, porque tiene una gran riqueza y cómo logramos armonizar el tema de la migración”.

Mencionó al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, al recordar que hizo una propuesta que vale la pena destacar al tratar el problema de la migración como un asunto de desarrollo regional.

“Hay migraciones, ya se dijo aquí, que algunas son voluntarias, otra son por razones de violencia y pobreza, como es el caso de nuestros hermanos centroamericanos, pero si no se va a combatir las condiciones de pobreza y violencia en Centroamérica, pues este fenómeno no se va a detener”, dijo.

Por ello, mencionó que el Gobierno mexicano está invirtiendo en esos países y generando 60 mil empleos que, por supuesto, “no son la solución, pero que sí son una estrategia en donde, incluso, conviene más. En términos de costo-beneficio, sale más barato empezar a atacar ahí el problema que dejar que vengan a México con todas las consecuencias que esto tiene”.

Remató diciendo que esa visión de desarrollo regional es la respuesta al tema de migración en el corto y largo plazo, “porque si no, vamos a estar siempre con las consecuencias que se vuelven inmanejables o indeseables para los Gobiernos locales, para los vecinos aquí en estas comunidades y también para los propios migrantes que no encuentran el sueño que vinieron a perseguir”. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello. Ver más en: www.elorbe.com.mx