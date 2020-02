Protestan de Nuevo Contra Alcaldía de Tuzantán por la Falta de Agua

*Repudian Negligencia del Edil Bany Obed Guzmán.

Tuzantán, Chiapas; 13 de Febrero.- Usuarios del servicio de agua entubada se pronunciaron en contra del alcalde Bany Obed Guzmán, y retuvieron un vehículo oficial como medida de presión, amenazando de que no lo van a entregar mientras el Edil no cumpla con su obligación de brindar el servicio de agua como un derecho de la ciudadanía.

Como parte de su inconformidad tomaron el edificio de la Presidencia, y en repuesta fueron amenazados por el Alcalde de que va a proceder judicialmente en contra de los ciudadanos inconformes.

Desde las 10:00 de la mañana, habitantes del fraccionamiento “20 de Noviembre”, se organizaron y retuvieron un vehículo de la marca Toyota, color blanco, de uso oficial del Ayuntamiento, esto, como medida de presión en contra de los responsables de surtir el vital líquido, ya que desde el miércoles 29 de Enero supuestamente hubo fallas en la tubería de captación en el Río Negro, y el martes pasado, según, lograron repararlo, pero la reparación no tardó ni una hora y volvió a colapsar, por lo que la población consideró que se debe a la falta de conocimiento y capacidad del personal que ha generado la carencia de agua en casi todo Tuzantán.

Aunado a esto, los usuarios dijeron que ya no quieren más mentiras, más simulaciones por parte del Edil, que dice estar comprometido con su pueblo, sin embargo los trabajos que ha realizado ha sido de mala calidad, y por lo mismo, la tubería no aguanta la presión del agua y explota.

Cuando los habitantes piden una explicación al organismo, en este argumentan que ya lo van a reparar, pero han sido puras mentiras, como ayer jueves, que quedaron de revisar las tomas para que el agua llegara, pero eso no sucedió porque siguen sin agua, por lo que decidieron tomar la Presidencia Municipal en espera de una respuesta.

A esta acción de los ciudadanos se suman dos comunidades más, de las 8 que ya estaban inconformes por la falta de distribución del agua entubada; cabe señalar que este problema se generó como consecuencia de la municipalización del servicio que antes estaba en manos de los Comités Comunitarios, y que cada uno de ellos se preocupaba por dar mantenimiento y buen servicio. EL ORBE/Luis Javier Ramos