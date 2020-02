Entrega REC Centro de Salud en Aldama

Al entregar el Centro de Salud en la localidad San Pedro Cotzilnam, en el municipio de Aldama, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas subrayó que su gobierno no le va a fallar a los pueblos indígenas de Chiapas, ya que trabaja sin distinción para que los recursos públicos se destinen al cuidado de la salud, la alimentación y el medio ambiente, en beneficio de las comunidades.

Portando la vestimenta tradicional que resalta los colores y símbolos de Aldama, acompañado de la presidenta honoraria del Sistema DIF Chiapas, Rosalinda López Hernández, el mandatario dijo que la instrucción a todas y todos los funcionarios, es trabajar con honestidad, responsabilidad, compromiso, voluntad y amor, así como mantenerse cerca de las familias para prevenir y atender enfermedades, sobre todo de las que más lo necesitan.

Escandón Cadenas sostuvo que la entrega de este nuevo Centro de Salud, que cuenta con equipo médico y de enfermería, parteras, y herramientas tecnológicas modernas y tradicionales, es un claro ejemplo de que cuando los recursos se invierten con honestidad y transparencia se pueden hacer acciones de gran beneficio para el bienestar de la gente.

Al explicar que la política del presidente Andrés Manuel López Obrador es recorrer los pueblos para conocer sus necesidades y ayudar a quienes menos tienen, el jefe del Ejecutivo Estatal indicó que no se escatiman esfuerzos y recursos al priorizar acciones y programas que garanticen una mejor calidad de vida y la construcción de una nueva cultura de respeto y fraternidad entre las y los chiapanecos.

“Compartimos la convicción del Presidente de la República de que la mejor política sea trabajar y velar primero por los pobres, de los que menos tienen, porque si un Gobierno no trabaja para quienes más lo necesitan, entonces, para qué quieren un Gobierno. Apostamos por una nueva cultura de fraternidad entre los pueblos indígenas, y así en todo Chiapas”, expresó.

Ante las autoridades tradicionales y representantes ejidales, el Gobernador precisó que las aeronaves se utilizan exclusivamente para llegar a las comunidades lejanas y trasladar a pacientes a hospitales, y no como antes, que se usaban en pasear a funcionarios, al tiempo de exhortar a la población a evitar los incendios forestales y ser ejemplo del cuidado y protección a los bosques, el agua, la fauna, así como lo han hecho con su riqueza cultural milenaria.

En su participación, el secretario de Salud, José Manuel Cruz Castellanos, destacó la importancia de unificar la atención de la salud con la asistencia social, lo que permite cumplir con la estrategia nacional y estatal de garantizar servicios médicos en cada uno de los rincones de la entidad y resolver los grandes retos de salud pública. “Si nos apoyamos, si hacemos equipo vamos a atender la salud y podemos evacuar los hospitales que están atiborrados porque antes no se atendían las enfermedades”.

A su vez, la autoridad de usos y costumbres del municipio de Aldama, Adolfo Victorio López Gómez, agradeció la entrega del Centro de Salud de San Pedro Cotzilnam, que beneficiará con servicios de salud a siete localidades; asimismo, dijo que con esta acción, se logra un gran avance para los habitantes del pueblo, ya que la atención médica formaba parte de una demanda añeja.