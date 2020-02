Aumentan a 65 Años de Prisión a Quien Cometa Feminicidio

*Informa la Diputada Laura Rojas.

México.- Entrevista a la Diputada Laura Rojas Hernández, Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados

PREGUNTA.- Hace unos minutos que los diputados federales han elevado a un máximo de 65 años la pena de prisión por el feminicidio y por el abuso sexual a un tope de 18 años, así es que, bueno, pues esta podría considerarse como una buena noticia y para entender qué fue lo que aprobaron o por qué modificaron de esta manera las sanciones para estos delitos, en la línea telefónica está la presidenta de la Cámara de Diputados, la diputada Laura Rojas.

RESPUESTA.- Sí, exactamente. Hoy, ese dictamen ya estaba aprobado por la Comisión de Justicia desde hace (…) no recuerdo exactamente cuándo, pero varias semanas o incluso meses, por lo pronto.

Y lo que hicimos el periodo pasado en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pusimos dos nuevos tipos de violencia que no existían o que no estaban plenamente identificadas antes, que fue la violencia obstétrica y la violencia digital.

PREGUNTA.- La llamada “Ley Olimpia”, ¿no?

RESPUESTA.- Exactamente. Eso ya se aprobó en la ley y todavía falta la llamada “Ley Olimpia” ponerla en el Código Penal, o sea, específicamente asignarle una pena a la violencia digital.

El día de hoy, en efecto, se aprobó ese incremento en la pena por el delito de feminicidios. Porque desde año y medio que lleva esta legislatura, pero particularmente el periodo pasado y éste, es una prioridad para la Cámara de Diputados avanzar en la agenda de igualdad sustantiva, o sea, en la igualdad entre hombres y mujeres y en la lucha contra las violencias y, particularmente, contra la violencia feminicida que es el máximo nivel de violencia en contra de las mujeres.

Y desafortunadamente ha coincidido con estos casos que durante las últimas semanas hemos visto. Lo último, muy triste, muy lamentable, la muerte de Fátima, pero también tuvimos hace unos días a Ingrid, etcétera, y muchas otras mujeres…

En particular se coincidió con estas tragedias, pero que hemos venido aprobando como prioridad en la Cámara de Diputados varias reformas que tienen que ver con la igualdad sustantiva y con el tema de violencia.

También se conformó ya este grupo de trabajo plural con la Fiscalía General de la República, a raíz de esta propuesta, idea, que tenía el Fiscal General de la República de modificar el tipo penal de feminicidio, que se armó una gran polémica. Lo invitamos a platicar a la Cámara de Diputados, fue una reunión, me parece que muy buena, porque ahí dijo: “bueno, ya no voy a impulsar que se elimine el delito de feminicidio, mejor trabajemos juntos y juntas para ver cómo lo fortalecemos”. Comunicado de Prensa