Disminuye Flujo de Migrantes en la Frontera Sur Ante el Despliegue de la Guardia Nacional: VAH

La Guardia Nacional mantiene la vigilancia en la rivera del río Suchiate, para frenar el flujo migratorio.

* YA NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO MASIVO Y DESORDENADO DE MIGRANTES. *EL ACCESO DE CENTROAMERICANOS Y DEMÁS NACIONALIDADES SERÁ SÓLO POR LA VÍA LEGAL, AFIRMA EL TITULAR DE LA 36ª ZONA MILITAR, VICENTE ANTONIO HERNANDEZ.

Tapachula Chiapas; 19 de Febrero.- El despliegue de elementos de la Guardia Nacional a través de la ribera del rio Suchiate ha dado resultados positivos, ya que en las recientes semanas el flujo migratorio de centroamericanos en la frontera sur ha disminuido de manera considerable, afirmó el Comandante del 36 Zona Militar, Vicente Antonio Hernández.

Entrevistado en el marco de la celebración del “Día del Ejercito Mexicano”, el también General de Brigada, dijo que, ya no se permitirá el ingreso masivo y desordenado de caravanas de migrantes por la frontera sur, ya que estos éxodos ocasionan problemas en la sociedad.

Las personas que se dedican al tema que se dedican al tráfico de humanos no dejan de hacerlo y mal informan a los centroamericanos y ofrecen supuestas facilidades para internarse en territorio nacional, sin embargo, las leyes mexicanas y de migración no contemplan estas formas.

Dijo que, no es delito migrar ni venir México, pero se hará valer que se haga ajustado a la legislación mexicana en materia migratoria y es que en el país existen normas y reglas que deben ser respetadas

” El flujo migratorio en la frontera sur ha bajado mucho en la frontera sur, porque la realidad se les ha hecho ver a los hermanos centroamericanos que no es posible ingresar en caravanas tumultuosas y en desorden, por ello decimos que ha bajado el flujo migratorio fuertemente” abundó.

Pese a ello, reconoció que, no significa que deje de haber migración, sino más bien de que se ha regulado el ingreso, ya que se les brinda la atención a cada migrante independiente del país que vengan.

Cuestionado respecto a la solicitud de varias comunidades sobre todo rurales en los municipios de la región sobre la presencia de la Guardia Nacional ante incidentes de inseguridad, dejó en claro que el trabajo de esta dependencia en materia de seguridad pública es principalmente en el orden federal y por lo tanto no sustituirán las funciones de seguridad pública que le corresponde directamente a los municipios y al Estado. EL ORBE/ Marvin Bautista.