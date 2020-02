Personal Cierra 23 Áreas del Hospital “Ciudad Salud”

*Asamblea Sindical Amplía su Protesta.

Tapachula, Chiapas; 21 de Febrero.- Al concluir la asamblea celebrada este viernes, alrededor de 900 trabajadores sindicalizados decidieron paralizar 23 áreas del Centro Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, porque las autoridades federales no han atendido sus demandas.

Axel López Gómez, secretario general de la Sección 97 del Sindicato Nacional de los Trabajadores de Salud, dijo en entrevista que el jueves habían iniciado su protesta con el cierre de tres jefaturas, pero que este viernes la base trabajadora decidió hacer lo mismo con otras 20.

Estas tienen que ver con actividades administrativas y de gobierno. Los encargados y trabajadores de esas oficinas no pudieron ingresar.

Aunque precisó que todos los servicios médicos y paramédicos, así como los de cirugía atendieron con normalidad, es decir, unas 130 consultas de especialidades y unas 10 intervenciones quirúrgicas durante el día.

Adelantó que la propuesta es ampliar los cierres de áreas para las próximas horas, y así, paulatinamente hasta paralizar todo el hospital, en tanto las autoridades no los escuchen y les den respuestas positivas a sus demandas.

Los representantes de la dirigencia nacional escucharon a la base trabajadora por grupos separados de las áreas en conflicto.

Confirmó que desde el jueves se determinó cerrar la oficina de la Dirección Médica, así como de las Jefaturas de Operaciones, y de Diagnóstico de Laboratorio, además de no permitir la entrada de los titulares de esas áreas.

Tampoco se le permitió el acceso al director adjunto de ese hospital, ubicado al sur de la ciudad, José Manuel Pérez Tirado.

En el pliego petitorio están solicitando la destitución de los tres directivos de esas áreas, investigar a fondo los casos de conflictos de intereses -con sanciones contempladas en la ley- y el acoso laboral.

Así también, los supuestos actos de corrupción derivados en la ratificación de contrato de una empresa que incumplió con el abasto de medicamentos hasta en un 70 por ciento el año pasado y que, en lugar de haber sido sancionada, ya informaron que continuará este 2020.

A esa empresa la acusan también de haber subcontratado a otra y a una más, para tratar de cumplir con ese contrato.

El líder sindical confirmó que, hasta la noche de este viernes, no había ningún acercamiento con las autoridades federales y, por lo tanto, la manifestación continuará.

Se teme que si el lunes no hay respuestas a sus demandas, el Hospital Pediátrico de Tuxtla Gutiérrez se solidarizará y empezará también a paralizar áreas. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello