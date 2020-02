Xóchitl Gálvez Presenta Denuncia Contra la CONADE Ante la FGR

*Por Presunto Uso de Facturas Falsas

Ciudad de México.- La senadora panista Xóchitl Gálvez presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade), que encabeza Ana Gabriela Guevara, por presuntos delitos en perjuicio del erario y uso de facturas falsas.

Gálvez acudió a la FGR este lunes, luego de que la Secretaría de la Función Pública (SFP) confirmó una investigación de la periodista Beatriz Pereyra, publicada en Proceso, donde documentó irregularidades en la asignación y comprobación de 50.8 millones de Pesos del fideicomiso Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento (Fodepar).

“Obviamente su titular, Ana Gabriela Guevara, es la responsable por todos los actos que se han llevado de manera indebida; lo que más me preocupa es las facturas falsas”, señaló la legisladora en entrevista con medios de comunicación.

Y señaló que, de las anomalías detectadas, al parecer la más grave es la entrega de facturas falsas por un monto de 30 millones de Pesos.

“Lo que a mí más me preocupa son las facturas falsas; tú no puedes hacer un pago si es una factura indebida. Aquí en este Senado, justamente lo que dijimos es que los principales usuarios de facturas falsas es el Gobierno, y parece que sigue”, acusó.

En la denuncia, la Senadora panista destaca que el uso de facturas falsas es un delito equiparado con delincuencia organizada, a raíz de las reformas que se aprobaron en Noviembre pasado en el Congreso de la Unión.

“Yo respeto mucho a Ana Gabriela como una de las mejores atletas de nuestro país, yo lo que pido es que se investigue”, abundó Gálvez.

La hidalguense adelantó que este martes presentará un punto de acuerdo ante el Pleno del Senado para exigir a Ana Gabriela Guevara que haga las denuncias correspondientes por el posible daño patrimonial que detectó el Órgano de Control Interno de la SFP.

“La propia Conade debe hacer las denuncias, o sea, si hay funcionarios involucrados dentro de la Conade, pues Ana Gabriela debería denunciarlos y así ella no involucrarse, si es que no está involucrada”, finalizó. Apro