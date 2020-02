Caos y Desesperación Causa Bloqueo de Maestros en la Costera

*Por Conflictos Internos de la Escuela Técnica No. 28, en Huehuetán.

Tapachula, Chiapas; 27 de Febrero.- Un grupo de personas que dijeron ser padres de familia y docentes de la Escuela Secundaria Técnica No 28, con sede en el municipio de Huehuetán, bloquearon este jueves la Carretera Costera en el tramo Tapachula-Huixtla.

Las acciones, según confirmaron algunos de los manifestantes, son para hacer presión y que las autoridades solucionen diversos problemas en esa institución educativa.

Sin embargo, la postura ocasionó caos vial. Miles de unidades de carga, pasaje y particulares quedaron varados a lo largo de varios kilómetros de carretera, en ambos sentidos.

Los afectados suplicaban que los dejaran pasar, pero se mantuvo el bloqueo con palos, piedras y otros objetos que colocaron a lo ancho de la vía asfáltica y, con ello, nuevamente se vulneró el estado de derecho y hubo daños a terceros.

Con relación a la problemática, Eleuterio Chávez, del Comité de Padres de Familia de esa escuela, dijo en entrevista que ya habían participado en cuatro mesas de diálogo y muchas asambleas de padres de familia, pero no fueron atendidas sus demandas oportunamente.

En el bloqueo, realizado en el crucero que lleva a la cabecera municipal, explicó que están exigiendo la orden de presentación de los maestros que ejercieron su derecho en la cadena de cambios en este ciclo escolar.

Así también, rechazan la reinstalación de la directora, Martha Patricia Reyes Montes, y la del personal que, por voluntad propia, abandonaron el centro de trabajo.

En el pliego petitorio piden también el pago inmediato de los salarios de los interinos que han cubierto los espacios abandonados.

Se colocaron mantas y pancartas en las que, aseguran, hay un sinfín de irregularidades y presuntos actos de corrupción, que deben ser investigados.

Las autoridades propusieron una mesa de diálogo y se suspendiera el bloqueo, pero los manifestantes mantuvieron su postura, al menos hasta concluir la noche.

La desesperación de los conductores y de la población por no poder pasar en ese tramo carretero amenazaba en convertirse en un detonante para el enfrentamiento civil, aunque afortunadamente no ocurrió.

Las mismas autoridades sugirieron una alternativa en caminos vecinales de terracería que, algunos, tomaron para salir de ese atolladero, donde las familias atrapadas no disponen de baño y están en lamentables condiciones.

Al cierre de la edición no se había ordenado el uso de la fuerza pública para restablecer el libre tránsito en esa vía de comunicación que une a la Frontera Sur con el resto del Estado y del país.

También quedaron varados turistas y transmigrantes, que tenía un plazo establecido para entregar su documentación en los límites con Guatemala, y ya no pudieron llegar a tiempo. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello

Bloquearon los Cuatro Carriles

En sus demandas, exigen que les otorguen su orden de presentación a los seis trabajadores que ejercieron derechos en la pasada cadena de cambios bilateral, que envía a la Escuela Técnica numero 28 a laborar a los cinco de la cadena unilateral, y que la autoridad reconozca a los interinos del año lectivo 2019.

Los inconformes bloquearon totalmente los cuatro carriles de la carretera, así como también salidas y entradas en zona rural, para ejercer presión al Gobierno, pero sobre todo ante las autoridades educativas, ya que están cocientes del problema que arrastra este plantel escolar. EL ORBE/Luis Javier Ramos

EXIGEN REINSTALACION DE 11 MAESTROS INTERINOS

Los manifestantes acusaron a la Secretaría de Educación la responsable del bloqueo carretero por no solucionar desde hace más de 4 años el problema, dándose el tráfico de influencias, al sostener a disidentes,

Remarcó que la escuela está tomada desde hace 15 días y las autoridades educativas no dan respuesta a sus demandas, a pesar que han tenido 4 mesas de trabajo, en donde agotaron el dialogo, “entendemos que los funcionarios locales de Educación que nos atendieron en Tuxtla Gutiérrez quieren imponer sus caprichos”.

“Exigimos la instalación oficial de los 11 profesores interinos que llegaron en la cadena de cambio bilateral efectuada en Diciembre de 2019, el pago de salarios caídos y lo principal: rechazamos que regresen los maestros que salieron apoyando a la exdirectora, Martha Patricia Reyes Montes”, manifestaron los inconformes. EL ORBE/ Luis Montoya Jiménez