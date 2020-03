Abierta y sin Control Migratorio la Frontera Sur, Propicia Para el Ingreso del Coronavirus

Gabriel Nájera Cancino, el declarante.

* NO HAY FILTROS SANITARIOS EN LA FRONTERA CON GUATEMALA, DONDE DIARIAMENTE INGRESAN A CHIAPAS CIENTOS DE MIGRANTES POR CAMINOS DE EXTRAVÍO.

* EL TITULAR DEL ÁREA EPIDEMIOLÓGICA HOSPITALARIA DE “CIUDAD SALUD”, GABRIEL NÁJERA CANCINO, ADVIRTIÓ QUE DEBEN TOMARSE TODAS LAS MEDIDAS PREVENTIVAS PARA EVITAR LA PROPAGACIÓN DEL CORONAVIRUS.

Tapachula, Chiapas; 29 de Febrero.- En las últimas horas fueron confirmados casos de Coronavirus en México y Brasil, y se teme que la enfermedad pudiera estar en camino hacia Chiapas por medio de los flujos migratorios.

José Gabriel Nájera Cancino, titular del Área Epidemiológica Hospitalaria del Centro Regional de Alta Especialidad “Ciudad Salud”, habló en entrevista exclusiva para rotativo EL ORBE, en torno a ese tema de preocupación mundial.

Recordó que desde finales del año pasado, se han reportado casos originados en la República de China, donde se presentó inicialmente el problema, pero que ha venido aumentando hacia otras naciones.

Por lo mismo, se ha venido realizando todo tipo de investigaciones para el manejo de todos esos casos y detener, de alguna manera, ese brote.

Sin embargo, reconoció, la epidemia se ha venido diseminando en varios países provocando que se emitan alertas epidemiológicas en algunos de ellos, como el caso de México.

“De alguna manera nos hace estar preocupados para que la población puede estar informada y conozca de las medidas preventivas y no estar alarmada sin tener un fundamento”, apuntó.

Si bien se puede producir una defunción, mencionó que también se puede tener una buena evolución, siempre y cuando se sigan las medidas preventivas.

El especialista hizo un análisis de la enfermedad, de la que dijo ataca principalmente a las personas que tienen enfermedades subyacentes, como la hipertensión, la obesidad, ciertos cuadros alérgicos o condiciones existentes ya en el paciente.

Además, si la enfermedad se presenta en personas adultas mayores puede haber un incremento en el riesgo de las complicaciones.

Derivados de los casos que han sido confirmados en las últimas horas en el país, subrayó que hay que recordar que es una enfermedad que se ha venido estudiando y que se desconocía sobre cómo se iba a manifestar.

Gracias a las publicaciones que se han realizado por los casos que se presentan en China, ahora se sabe que puede presentar cierta gravedad en su evolución dependiendo de las características propias de cada paciente.

De manera general, hasta en un 80 por ciento puede generar una enfermedad leve y un 20 por ciento de moderada a grave, la cual puede terminar en una neumonía severa con ciertas complicaciones.

Hizo hincapié en el hecho de que se puede tener un riesgo mucho mayor en personas que presentan enfermedades subyacentes.

Comentó que el Coronavirus inicialmente tenía un 2 por ciento de letalidad, pero que ahora ya se habla de un 3.5, de manera global y en países en los que se ha venido diseminando, como en Asia, varios de Europa, los Estados Unidos y Canadá.

“Esta semana se han confirmado los primeros casos de coronavirus o covid 19 en México. Se hicieron las evaluaciones pertinentes y en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias dieron positivo y se esperaban las validaciones”, agregó.

En ese balance, comentó que han detectado que, en pacientes en edades avanzadas, es donde se está viendo que se presentan las complicaciones, incluso que pueden llegar hasta la muerte si no se trata correctamente.

Es una enfermedad que forma parte de la familia de los Coronavirus y que desde hace muchos años existen cuatro tipos que provocan -de manera general- una enfermedad respiratoria.

Sin embargo, hay dos nuevos Coronavirus de una región de China, en donde se han presentado algunos casos graves y hasta el momento no se cuenta con un tratamiento específico cómo lo hay, por ejemplo, para la influenza.

En el caso confirmado en Brasil, afirmó que eso pudiera generar algún riesgo para que se pueda diseminar más pronto por los flujos migratorios que pueden existir hacia México o hacia otras partes del mundo

En el caso del hospital “Ciudad Salud”, explicó que hay varias áreas como Infectología o Urgenciología, en donde se recibirían a los pacientes. Si hubiera necesidad de una terapia intensiva, se encuentran médicos de Medicina Crítica y, obviamente, Epidemiología para el seguimiento del contagio y poder realizar aislamientos en tiempo y forma.

Desde que se emitieron los avisos epidemiológicos por parte del Gobierno Federal, aseguró que han trabajado en un plan inicial para la atención de posibles casos y estar preparados

Así también, que siguen un Plan de Contingencia para que, cuando llegue el paciente se pueda tener una ruta y una serie de acciones que se deberán de hacer.

A la par de todo eso, según explicó, informar, difundir y capacitar al personal de salud para estar plenamente preparado para cualquier contingencia, como ya lo están haciendo.

Incluso, puntualizó, que, en el Plan de Conversión Hospitalaria, ya se ha designado un área específica con algunas especialidades que van acorde con pacientes que presentan enfermedades respiratorias, para su aislamiento. EL ORBE/Ildefonso Ochoa Argüello