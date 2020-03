Chiapas Registra Primer Caso de Coronavirus

Suman 5 Pacientes Confirmados en el País.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; 01 de Marzo de 2020.- La Secretaría de Salud del Estado de Chiapas dio a conocer el resultado positivo de Coronavirus en una persona que tuvo contacto con un caso previamente diagnosticado en el Estado de Coahuila.

En conferencia de prensa, el titular de la dependencia estatal, José Manuel Cruz Castellanos, informó que se trata de una persona del sexo femenino de 18 años de edad, quien estaba estudiando en la ciudad de Milán, Italia, y debido a la magnitud del brote en ese país, la escuela suspendió clases, por lo que la joven regresa al Estado de Chiapas el pasado 25 de Febrero. Lo mismo hizo una compañera de estudios a su Estado natal, Coahuila.

El funcionario estatal mencionó que el 28 de Febrero, el Estado de Coahuila notifica el caso positivo de Coronavirus de la joven. En consecuencia, gracias al eficiente sistema de vigilancia epidemiológica, se da seguimiento a la joven originaria de Tuxtla Gutiérrez; el 29 de Febrero se le tomó la muestra correspondiente para su análisis en el Laboratorio Estatal de Salud Pública, siendo positivo el resultado, confirmado también por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (Indre).

Señaló que se trata de un caso asintomático, al que se le identificaron 11 contactos posterior a su llegada a México, todos ellos igualmente asintomáticos, quienes no han requerido atención médica ni hospitalización.

Destacó que este caso no significa que haya transmisión del virus en la entidad, dado que es importado y que por ser asintomático el riesgo de contagio a otras personas disminuye considerablemente

De manera tal que como ninguno de los contactos tienen alguna sintomatología asociada, se continuará el periodo de vigilancia por 14 días, concluyendo el próximo 9 de Marzo, hasta tener la certeza que no hay trasmisión.

Acompañado de representantes del Sector Salud estatal, el Secretario de Salud reiteró que Chiapas está preparado para hacer frente a la atención de casos de Coronavirus (COVID19) debido a que se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica fortalecido.

Concluyó con un llamado a la población para evitar la propagación de rumores o información falsa, y mantenerse al tanto a través de la fuente oficial que es la Secretaría de Salud.

Cabe mencionar que hasta el momento, la Secretaría de Salud federal ha dicho que la situación del Coronavirus en el país no amerita el cierre generalizado de escuelas, centros de trabajo y lugares públicos.

Se recuerda a la población seguir puntualmente las medidas preventivas y de higiene personal para evitar posibles contagios: lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o desinfectarlas con gel a base de alcohol; usar el antebrazo o pañuelo desechable al toser o estornudar; guardar distancia de al menos un metro con personas que tengan tos, fiebre o estornuden.

Además de evitar tocarse ojos, nariz y boca con las manos infectadas; no saludar de beso y mano; usar cubrebocas o mascarillas en caso de tos o gripe; evitar el consumo de productos animales crudos o pocos cocinados; consumir frutas y verduras ricas en vitamina C; y en caso de tos o fiebre, acudir a la unidad de salud más cercana y no automedicarse. Boletín Oficial