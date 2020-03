Secretario de Salud Informa a Diputados Sobre Situación del Coronavirus en Chiapas

*Preside la Diputada Rosa Elizabeth Bonilla.

Tuxtla Gutiérrez, 3 de marzo de 2020.- Integrantes de la Sexagésima Séptima Legislatura, encabezados por la presidenta de la Mesa Directiva, Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo, sostuvieron una plática informativa sobre el coronavirus (COVID-19) con el secretario de Salud en Chiapas, José Manuel Cruz Castellanos.

Bonilla Hidalgo agradeció el interés del funcionario estatal por mantener informado al pueblo chiapaneco -a través de sus representantes populares- y en su oportunidad aprovechó para convocar al autocuidado de la salud mediante la higiene personal y atender el llamado de las autoridades.

El secretario de Salud explicó que en Chiapas se está trabajando para atender a la joven con resultado positivo de coronavirus, dando seguimiento al proceso de vigilancia epidemiológica, como parte del protocolo de mitigación de la enfermedad.

Así mismo, el funcionario estatal comentó que el próximo 9 de marzo, si todo continúa como ahora, es decir que la paciente no tenga sintomatología, se le dará de alta y Chiapas quedará libre de la enfermedad, así como las personas que estuvieron en contacto con ella.

El diputado Ricardo Zepeda Gutiérrez tocó el tema del aeropuerto, donde hay una presencia de personas que provienen del extranjero, así como paquetería que suele ser enviada de cualquier parte del mundo; al respecto, el titular de Salud dijo que hay vigilancia, pero no se puede trasgredir la ley, para decir a una persona que no ingrese.

Por su parte, la legisladora Carolina Sohle Gómez planteó el tema financiero para la atención de esta enfermedad en Chiapas; la respuesta fue que se cuenta con lo necesario y se está dando la atención para realizar las pruebas que se requieran, a través del Laboratorio Estatal de Salud Pública.

María Elena Villatoro Culebro, presidenta de la Comisión de Salud, indicó que hay confianza en el personal médico que trabaja en el Sector Salud a nivel nacional como estatal, por lo que también subrayó que el Congreso será un aliado para trabajar por la salud de las y los chiapanecos. Comunicado de Prensa